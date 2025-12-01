Un colombiano agrede a un vigilante en la estación Intermodal de Palma: «Gonorrea te voy a matar»

Eran aproximadamente las dos y media de la madrugada del pasado viernes cuando la tranquilidad de la estación Intermodal de Palma se vio brutalmente interrumpida por un episodio de violencia inesperada. Un colombiano de 33 años, agredió a un seguridad al grito de: «Gonorrea te voy a matar».

En medio del silencio que invade las instalaciones cuando ya no hay tránsito de pasajeros, uno de los vigilantes detectó la presencia de un hombre deambulando por el recinto cerrado, sin motivo aparente. La escena resultaba tan inquietante como incomprensible: un individuo caminando tranquilamente por una estación clausurada al público en plena madrugada.

Al aproximarse para pedirle explicaciones, la situación escaló de forma inmediata y alarmante. El hombre, colombiano de 33 años, lo miró fijamente y, según el testimonio recogido, le lanzó una escalofriante advertencia: “Gonorrea, te voy a matar. Tengo el coche aparcado abajo”

Acto seguido, sin dar oportunidad a reaccionar, se abalanzó contra el vigilante y le propinó un fuerte puñetazo en el rostro. Pero la agresión no terminó ahí. En una de sus manos llevaba una tarjeta con la que le provocó un corte profundo y le causó además la fractura de las gafas.

Los gritos de auxilio alertaron a un segundo vigilante, que acudió rápidamente al lugar del altercado. Entre ambos consiguieron reducir al agresor y mantenerlo inmovilizado a la espera de la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que se personaron en la estación minutos después.

Una vez allí, los agentes procedieron a su detención inmediata. Al presunto agresor se le imputan ahora los delitos de allanamiento de domicilio de persona jurídica, lesiones y amenazas de muerte, a la espera de que pase a disposición judicial.

Las autoridades ya han iniciado una investigación para esclarecer cómo logró acceder a una instalación cerrada al público, así como las verdaderas motivaciones de su presencia en un lugar que, a esas horas, debería estar completamente vacío y vigilado.

Por su parte, el trabajador agredido fue trasladado a un centro médico, donde tuvo que ser atendido de urgencia y recibir puntos de sutura debido a la herida provocada durante el violento ataque.

El suceso ha generado gran preocupación entre los trabajadores de la estación, que ahora exigen mayores medidas de seguridad y una revisión urgente de los protocolos de acceso nocturno al recinto.