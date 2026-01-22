Puesta de largo de los dos Mallorca Championships 2026

e|motion Sports España ha presentado hoy en FITUR, en el estand de las Illes Balears, sus dos grandes citas internacionales de tenis en Mallorca: el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships (ATP 250), que se disputará del 20 al 27 de junio de 2026, y el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships (WTA), que regresará del 10 al 18 de octubre de 2026. La presentación ha corrido a cargo de Pilar Carbonell, directora de e|motion Sports España, ante autoridades, periodistas y visitantes de la feria.

Carbonell subrayó la filosofía del proyecto, centrada en la mejora continua y la excelencia: “No se trata de crecer por crecer. Se trata de mantener una oferta excelente y mejorar cada año la experiencia del espectador”.

Ambos torneos se celebran en el Mallorca Country Club (Santa Ponça, Calvià), sede diferencial en el circuito internacional y único club del sur de Europa que ofrece las tres superficies (hierba, tierra batida y pista rápida). Esta singularidad permite que el ATP se dispute en hierba y el WTA en tierra batida, reforzando la identidad de cada evento. Carbonell destacó también el carácter experiencial de los torneos, eventos “lifestyle” que atraen a aficionados internacionales, VIP y público local. Además, subrayó que “estos torneos generan una repercusión internacional muy valiosa para Mallorca y se retransmiten en 165 países”.

En el apartado deportivo, se anunciaron dos jugadores ya confirmados para el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026: el estadounidense Frances Tiafoe, que debutará en Mallorca, y el alemán Yannick Hanfmann, que regresa tras firmar en 2023 algunos de los mejores resultados de su carrera en la isla, con semifinales y victorias de gran impacto ante Stefanos Tsitsipas y Feliciano López.

Tras el éxito del año pasado, el torneo volverá a celebrar el Día de la Familia el domingo 21 de junio, coincidiendo con el primer fin de semana de las vacaciones escolares en Mallorca, con entrada gratuita para niños y actividades orientadas al público familiar, incluido un encuentro de mascotas, con la mascota del torneo Champi como anfitrión, junto a clubes deportivos y entidades colaboradoras de la isla.

En la misma línea, e|motion Sports confirmó la ampliación del torneo juvenil MC Teen, cuya final se disputa en el marco del Mallorca Championships: en 2026 durará dos días más y se jugará en más sedes de las islas, reforzando el apoyo al deporte base y dando mayor visibilidad a los clubes locales.

Carbonell reafirmó la apuesta iniciada en 2025 con el torneo femenino, destacando su papel para impulsar el deporte femenino, inspirar a nuevas generaciones y aportar valor al destino en temporada baja. La directora recordó también el prestigio de la primera edición, en la que Gabriela Sabatini ejerció como embajadora del torneo, contribuyendo a su proyección internacional.