Prohens cumple el pacto con Vox y pide al Gobierno suprimir las clases de árabe en los colegios de Baleares

Son pocos colegios que apenas alcanzan la decena, pero se han convertido en el objetivo de la Conselleria de Educación del Govern presidido por Marga Prohens (PP), que ha remitido una carta al Ministerio de Educación para reclamar la expulsión de las aulas públicas de Baleares de las clases de lengua árabe y cultura marroquí que imparten desde hace años.

La Conselleria balear de Educación ha solicitado al ministerio que dirige Pilar Alegría que deje de impartirse en centros educativos de las Islas el conocido como Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, puesto en marcha en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que se aplica en virtud de un convenio firmado con el Gobierno marroquí.

De hecho, es el Gobierno de Marruecos el que financia la aportación de profesores para impartir la lengua árabe en colegios del archipiélago. OKBALEARES ha podido confirmar que estas clases se imparten en horario extraescolar y por las tardes. Eso sí, en colegios públicos de las Islas. Lo que pretende el Ejecutivo de Prohens no es la suspensión de este programa, sino que se lleve a cabo «en espacios fuera del ámbito escolar».

Este posicionamiento del Govern no figuraba en el programa electoral del Partido Popular. Sin embargo, forma parte del paquete de acuerdos firmados por PP y Vox para poder aprobar los Presupuestos autonómicos de 2025.

Se da por obsoleta la obligación por parte del Ministerio de Educación de tener que acoger en centros públicos este tipo de iniciativas. De hecho, se desarrollan desde hace más de 10 años en las Islas. No se ha revelado ni el número ni el nombre de los colegios que imparten este programa de enseñanza de la lengua árabe, aunque sí trascendió hace algún tiempo que al menos el CEIP Es Puig de Lloseta, en Mallorca, es uno de ellos.

Los docentes del programa son funcionarios marroquíes y el gasto del profesorado lo paga Marruecos a través de la Fundación Hassan II. Está destinado a los marroquíes residentes en el extranjero.

En España también se lleva a cabo el programa en las mismas condiciones aunque ya hay dos comunidades autónomas que lo han suprimido en el inicio del presente curso y las dos son del PP: Madrid y Murcia.