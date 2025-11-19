Prohens baja el suflé del adelanto electoral tras amenazar con las urnas en el pleno del Parlament

En ese sentido, ha alegado que la situación en Baleares es «muy diferente» a la que se vive en el Ejecutivo central, al que ha acusado de «incumplir» el mandato constitucional por no haber presentado un proyecto de cuentas públicas en esta legislatura.

También ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no convoca estas elecciones anticipadas porque «sabe que ganaría la derecha» y esto lo ha calificado como un «ataque» contra el Estado de derecho y una «puñalada» a la Constitución.

«Pueden traer todas las grabadoras que quieran»

Otro de los asuntos por los que se ha consultado a Marga Prohens ha sido la intervención de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en la que sugería que acudirían a las negociaciones con el Govern con grabadoras por supuestos incumplimientos en la aplicación de la Ley balear de Proyectos Estratégicos Residenciales.

Ante esto, ha señalado que «pueden traer todas las grabadoras que quieran», dado que ha recalcado que esta norma es «pública» y cuenta con la «legitimidad» del Parlament al haber sido aprobado por la mayoría de Vox. «Si no refleja lo que pedía Vox, que hubiera votado en contra», ha apuntado.

Desde su punto de vista, Cañadas hace una lectura que «no está en la ley», lo que demostraría una «falta de conocimiento» de la normativa que aprobó su Grupo Parlamentario. «Ayer la portavoz de Vox pedía que interfiriese en la autonomía municipal, que es un principio básico que recoge la ley al dar plazos y herramientas a los Ayuntamientos para desarrollar las áreas de transición», ha argumentado.

La máxima representante del Govern se ha mostrado «orgullosa» de esta ley que es «fruto del acuerdo entre los dos partidos» y ha establecido un paralelismo con lo que ocurre con la vehicularidad del castellano en la enseñanza.

Seguidamente, ha manifestado que los acuerdos pactados con Vox le «implican» y le «obligan», por lo que ha pedido «lo mismo» a esta formación para que «no vaya en contra de sus acuerdos» firmados hace unos meses, aunque ha defendido su «libertad» para expresarse como considere.