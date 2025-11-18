Prohens reta al PSOE: «Temblarían si se conocieran públicamente sus conversaciones con Vox»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dejado caer la posibilidad de convocar unas elecciones anticipadas en Baleares tras el choque vivido este martes con Vox en el Parlament y ha retado al PSOE al amenazarles con la afirmación «lo que temblarían si las convoco».

La líder del Ejecutivo ha insinuado este adelanto electoral durante su respuesta a la pregunta parlamentaria del portavoz del PSOE, Iago Negueruela, cuando este último ha hecho referencias al rifirrafe que se acababa de vivir minutos antes entre Prohens y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, acerca de las últimas tiranteces que se han producido en la relación entre PP y Vox.

El representante del PSOE ha pedido la comparecencia de la presidenta balear en el Parlament debido a que Cañadas había señalado que acudirían con «grabadoras» a las negociaciones con los populares para pactar las próximas medidas, al hilo de posibles incumplimientos de la Ley balear de Obtención de Suelo.

Negueruela ha deducido que las palabras de Cañadas esbozaban la posibilidad de que determinadas medidas de urbanismo se pactaban en «despachos secretos» con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, por lo que ha pedido que Prohens sea quien explique qué pacta el Govern con Vox en sus reuniones privadas.

Prohens ha empezado su discurso con la sugerencia de que el PSOE «temblaría» si se conocieran sus conversaciones con Vox y acto seguido ha vacilado con el posible llamamiento a las urnas. Esto ha despertado los ánimos en la bancada de la oposición donde se han empezado a escuchar gritos de «¡Elecciones!», acompañados de golpes en los escaños.

Asimismo, ha argumentado que el PSOE ya estaba «desconectado» de la realidad de la calle pero ahora ha ironizado con que Negueruela «escuchaba voces y se imaginaba películas», lo que ha considerado que «es más grave». Además, ha recalcado que defiende las leyes que son «públicas y transparentes».

Prohens ha replicado que «ningún demócrata tiene miedo a la urnas» y ha señalado que se habría venido arriba por las insinuaciones de revelar las conversaciones entre PSIB y Vox. Al mismo tiempo, ha sostenido que ella puede hacer un balance de los dos años legislatura, cosa que «no puede hacer el Gobierno de España».