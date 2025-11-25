Prohens ataca al PSOE parafraseando a Maragall: «Ustedes tienen un problema y se llama 2%»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha dirigido este martes al PSOE en el Parlament, parafraseando al ex presidente de la Generalitat de Cataluña Pasqual Maragall, afirmando que los socialistas «tienen un problema y se llama 2%». En el pleno de la Cámara autonómica, Prohens ha recordado así la célebre frase que Maragall dirigió a Artur Mas en relación a la presunta corrupción «del 3%», que vinculaba a Convergència i Unió (CiU) con comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública.

La líder del Ejecutivo autonómico se ha referido de este modo al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala que la empresa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán recibía un 2% en mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona.

Prohens se ha pronunciado de este modo después de que el portavoz de los socialistas en la Cámara autonómica, Iago Negueruela, la haya acusado de presidir un gobierno inestable y «no pelear los acuerdos». El socialista ha lamentado que ni tratándose de un gobierno monocolor alcance estabilidad, mientras ya han cambiado más del 60% de los altos cargos. «Todos se quieren escapar», ha afirmado Negueruela.

La presidenta, sin embargo, ha calificado como «muy osado» que el socialista hable de estabilidad tras la condena al fiscal general de Estado y la «reacción furibunda» del PSOE y el Gobierno, que «tiembla» -recordando las declaraciones de la semana pasada sobre unas hipotéticas elecciones- tras las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre la compra de mascarillas por parte de la trama Koldo y el informe de la UCO con las maniobras para beneficiarse de las obras de remodelación del aeropuerto de Palma.

«Armengol ha mentido en comisión, no han hecho la más mínima autocrítica, no tienen candidatos ni al Govern ni al Consell de Mallorca y hay dudas de que usted [a Negueruela] vaya a ser candidato en Palma. Tienen media bancada con mensajes con Koldo y su partido está ahogado en casos de corrupción», ha concluido la presidenta.