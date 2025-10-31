Prisión para el joven que apuñaló a otro para robarle en el pueblo de Sineu en Mallorca

El juez ha decretado el ingreso en prisión para el joven arrestado por, presuntamente, apuñalar a otro para robarle en Sineu.

Los hechos se remontan a la noche del pasado sábado, cuando se produjo un robo con violencia en la citada localidad, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares.

La víctima, de 32 años, recibió tres puñaladas en la zona lumbar y tuvo que se trasladada al Hospital Universitario de Son Espases, mientras que el sospechoso huyó del lugar.

Los agentes de la Policía Judicial del puesto de Inca abrieron entonces una investigación para esclarecer los hechos y tratar de dar con el supuesto autor del robo con violencia.

No fue hasta este jueves cuando los investigadores, tras haberle identificado, lo consiguieron localizar y detener en el municipio de Inca.

Este viernes pasó a disposición judicial, y finalmente, se ha decidido su encarcelamiento.

Los investigadores ya tenían identificado al sospechoso y estaban tratando de dar con su paradero.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 21:45 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de que una persona se encontraba tendida en el suelo con varias puñaladas en la espalda en la calle Alou.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente una ambulancia del SAMU 061, así como efectivos de la Policía Local de Sineu y de la Guardia Civil. Los sanitarios estabilizaron a la víctima en el lugar de los hechos antes de trasladarla en estado grave al hospital de Son Espases.

La Guardia Civil asumió la investigación de los hechos. En un principio todo parecía apuntar a que se trataría de un robo con violencia. Los efectivos se centraron en la revisión de las cámaras de vigilancia de zonas cercanas, así como de recabar testimonios de vecinos y testigos para poder esclarecer los hechos e identificar a los responsables.