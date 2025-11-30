El PP balear, en la manifestación contra Sánchez en Madrid: «El PSOE está hundido en la corrupción»

El PP Baleares no ha querido perderse la manifestación celebrada en Madrid contra la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. La plana mayor del partido en las Islas ha acudido este domingo al Templo de Debod para «plantar cara al sanchismo» y a un «PSOE acorralado por la corrupción».

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha encabezado la delegación balear que se ha desplazado a la capital de España para denunciar la «degradación institucional y moral» que, a su juicio, «ha instaurado el sanchismo».

«España no puede normalizar el uso partidista de las instituciones ni la impunidad política», ha afirmado la formación.

Además, Prohens ha alertado de que «el ‘caso Koldo’, el ingreso en prisión de sus protagonistas y la trama que estafó a Baleares con mascarillas falsas evidencian que el PSOE está hundido en la corrupción y se ha convertido en un problema para la democracia».

Por ello, el PP Baleares ha reivindicado «la necesidad de plantar cara, defender el Estado de derecho y devolver la dignidad a las instituciones». La eurodiputada Rosa Estaràs y el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, han estado presentes.

La concentración convocada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha congregado a unas 80.000 personas bajo el lema ‘Efectivamente: ¿mafia o democracia?’ y ha contado con la presencia de los ex presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, así como la mayoría de los barones del partido.

Los populares han querido reunir a los suyos ante la deriva del rumbo del Ejecutivo y después de que, este pasado jueves, el juez del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, decidiera enviar a la cárcel al ex ministro Ábalos. También a quien fuera su asesor en su etapa al frente del Ministerio de Transportes, Koldo García.

Al grito de «¡Pedro Sánchez, dimisión!», el jefe del principal partido de la oposición ha destacado, en un evento sin siglas del partido, que España no puede aguantar «ni un día más» de abusos, mentiras e impunidad. «Ellos han perdido la vergüenza», ha expresado en claras alusiones a Sánchez y su Gobierno, «pero España no ha perdido la dignidad».