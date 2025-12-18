Palma concede una Medalla de Oro a la Hermandad del Rocío y nombra Hija Ilustre a la mujer de Joan Miró

El Ayuntamiento de Palma concede una Medalla de Oro a la Hermandad del Rocío y nombra Hija Ilustre a Pilar Juncosa Iglesias, mujer de Joan Miró, según han aprobado este jueves por unanimidad los partidos con representación en el pleno municipal.

Con estos reconocimientos, el Consistorio pone en valor la trayectoria de personas o entidades que, de manera individual o colectiva, han trabajado «en beneficio de la ciudad y han contribuido de forma significativa a su progreso, desarrollo y proyección cultural y social».

Asimismo, se ha acordado conceder cinco distinciones de oro más a la compañía productora y distribuidora de espectáculos Iguana Teatre, referente en la historia de las artes escénicas de Baleares; a la formación musical Cor de Son Dameto, pionera y con una personalidad artística propia reconocida en toda la isla; y a Baleares sin Fronteras, por su carácter abierto y plural, y por su contribución a la integración de los ciudadanos procedentes de otros territorios y al intercambio cultural.

También ha logrado el consenso del pleno municipal para la concesión de este galardón Bernat Pujol, director de la compañía teatral Taula Rodona, con más de cuatro décadas dedicadas al teatro de vanguardia, al igual que la poetisa palmesana Antonina Canyelles Colom, una de las voces más destacadas de la poesía en lengua catalana del panorama literario de finales del siglo XX y de la actualidad.

Todos ellos recibirán la Medalla de Oro de la ciudad en el presente mes de diciembre en un acto en el que también será nombrada Hija Ilustre la escritora, periodista y gastrónoma palmesana Caty Juan del Corral, referente cultural de la ciudad.

En el caso de la Medalla de Oro concedida a La Real y Muy Humilde Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Palma, esta distinción viene avalada por su labor por consolidar la unión entre la fe mallorquina y la tradición andaluza del Rocío desde una marcada identidad local. El nombramiento de Pilar juncosa como Hija Ilustre viene avalado por crear junto a su esposo Joan Miró un universo artístico que ha dejado una huella imborrable en la evolución del arte en Mallorca.