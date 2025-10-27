Las mejores imágenes del blindaje policial en Son Gotleu tras un violento ataque a varios agentes

Tenso momento el que se vivió hace casi dos semanas en el barrio de Son Gotleu de Palma que se saldó con dos agentes de Policía Nacional heridos. La violencia estalló cuando uno de los policías, durante una intervención rutinaria en la conflictiva barriada, golpeó a un miembro de una familia de etnia gitana por causas que se desconocen.

Tras ese momento, un grupo numeroso de vecinos se acercaron a los agentes y comenzaron a agredirles y propinarles fuertes golpes. En unas imágenes que les ofrece OKBALEARES en exclusiva se puede ver a un gran tumulto de gente rodeando a los agentes y sembrando el pánico entre los vecinos de la zona, que miraban la escena con preocupación.

El conflicto también creó momentos de caos en el tráfico rodado de algunas calles del barrio debido a la gran cantidad de gente en medio de la calzada.

Al ver el panorama, los dos agentes se vieron obligados a solicitar rápidamente refuerzos para frenar el enfrentamiento. Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos de la Policía Nacional y establecieron durante varias horas un dispositivo de seguridad para dispersar a los violentos y calmar el ambiente.

Se desconoce si hubo detenidos tras la batalla, pero la tensión y la preocupación en el barrio ha aumentado considerablemente a causa de estos episodios que son más frecuentes de lo que a muchos vecinos les gustaría.

No es la primera vez que ocurre un episodio de estas características en Son Gotleu. A principios de este mes de octubre, se registró un grave incidente en las inmediaciones de un bar situado en la confluencia de las calles Indalecio Prieto y Tomás Rullán cuando agentes de la Policía Nacional intervinieron para proceder a la detención de una persona.

Una multitud de personas de origen africano rodeó a varios agentes, llegando incluso a agredirles y sustraerles sus teléfonos móviles. La pericia de los funcionarios resultó determinante para evitar que los atacantes consiguieran arrebatarles sus armas reglamentarias.

La actuación policial se inició a raíz de una denuncia administrativa contra un ciudadano africano de la zona. Sin embargo, durante las comprobaciones realizadas, se constató que sobre el individuo pesaba una orden de detención dictada por un juzgado de la capital balear.

Fue en ese momento, durante el intento de arresto, cuando un grupo de entre 20 y 25 personas se abalanzó sobre los agentes con el objetivo de impedir la actuación policial. Durante el forcejeo, además de los golpes recibidos por los funcionarios, se produjo un hecho especialmente grave: varios individuos intentaron arrebatarle el arma reglamentaria a uno de los agentes.

Son Gotleu no vive un día tranquilo. Hace unos días un joven de origen brasileño se precipitó desde un quinto piso con una mochila llena de drogas que llevaba consigo. Todo parece indicar que el varón trató saltar de una azotea a otra, pero acabó cayendo al vacío.

El joven fue encontrado en parada cardiorrespiratoria, pero los sanitarios del SAMU 061 pudieron salvarle la vida y lo trasladaron en estado grave al hospital de Son Espases. La investigación en torno al suceso continúa abierta.