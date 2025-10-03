Una multitud de africanos rodea y agrede a varios agentes durante una detención en Son Gotleu

La noche del miércoles, alrededor de las 23:30 horas, se registró un grave incidente en las inmediaciones de un bar situado en la confluencia de las calles Indalecio Prieto y Tomás Rullán, en la barriada palmesana de Son Gotleu, cuando agentes de la Policía Nacional intervinieron para proceder a la detención de una persona.

Según informaron fuentes policiales a las que ha tenido acceso OKBALEARES, una multitud de personas de origen africano rodeó a varios agentes, llegando incluso a agredirles y sustraerles sus teléfonos móviles. La pericia de los funcionarios resultó determinante para evitar que los atacantes consiguieran arrebatarles sus armas reglamentarias.

La actuación policial se inició a raíz de una denuncia administrativa contra un ciudadano africano de la zona. Sin embargo, durante las comprobaciones realizadas, se constató que sobre el individuo pesaba una orden de detención dictada por un juzgado de la capital balear.

Fue en ese momento, durante el intento de arresto, cuando un grupo de entre 20 y 25 personas se abalanzó sobre los agentes con el objetivo de impedir la actuación policial. Durante el forcejeo, además de los golpes recibidos por los funcionarios, se produjo un hecho especialmente grave: varios individuos intentaron arrebatarle el arma reglamentaria a uno de los agentes.

La rápida reacción del propio policía y de sus compañeros evitó que la situación pasara a mayores, aunque aumentó de manera significativa el riesgo del operativo. Ante el escenario de violencia y la evidente desproporción numérica, los agentes solicitaron refuerzos. Con la llegada de más indicativos, finalmente fue posible reducir al individuo y practicar la detención, pese a la fuerte oposición y resistencia del grupo.

Tras el suceso, la Jefatura, tanto de Policía Nacional y Policía Local de Palma han emitido instrucciones claras: hasta nueva orden, ninguna unidad del dispositivo de seguridad ciudadana (DSC) debe intervenir en solitario en la zona, especialmente durante el turno de noche.

Las autoridades no descartan nuevas actuaciones en el área y se mantienen vigilantes ante posibles incidentes adicionales. La investigación continúa abierta para depurar responsabilidades por la agresión a los agentes y el intento de desarme, considerado un delito de especial gravedad.

Desde hace años, la barriada de Son Gotleu es un nido de conflictos, venta de droga, peleas e incivismo. Los vecinos de toda la vida exigen a las autoridades policiales mayor implicación y actuaciones mucho más contundentes, especialmente, contra las bandas que se dedican a vender droga.