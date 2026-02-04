Macrooperativo en Son Gotleu: clausuran la cocina de un bar tras una lluvia de denuncias

Sirenas, patrullas y agentes desplegados en distintos puntos del barrio. La tarde-noche de este pasado martes dejó una imagen poco habitual —y muy comentada por los vecinos— en Son Gotleu, donde un amplio operativo conjunto de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional terminó con un bar intervenido, su cocina precintada por graves deficiencias sanitarias y un reguero de denuncias que sacude la barriada.

La actuación, solicitada por la Conselleria de Salut del Govern balear y motivada por numerosas quejas vecinales por molestias e irregularidades, se desarrolló con un despliegue coordinado que puso el foco en uno de los establecimientos más señalados de la zona. El resultado: seis actas administrativas levantadas por la Patrulla Verde de la Policía Local y el cierre inmediato de la cocina y de las cámaras frigoríficas del local tras detectarse incumplimientos sanitarios que obligaron a precintar parte de su actividad.

Según fuentes del operativo, los inspectores de Salut constataron deficiencias que comprometían las condiciones higiénico-sanitarias, lo que llevó a adoptar medidas contundentes para proteger la salud pública. El precinto de la cocina y de los espacios de almacenamiento en frío deja al establecimiento prácticamente sin capacidad para desarrollar su actividad habitual.

Pero la intervención no se limitó al interior del bar. En paralelo, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional identificó a 11 personas en el entorno del establecimiento, mientras que el Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local estableció controles en distintos puntos estratégicos de Son Gotleu en aplicación de la Ordenanza cívica y en el marco de actuaciones contra la venta ambulante no autorizada.

El balance global del operativo es contundente: 27 denuncias en materia de tráfico y seguridad ciudadana. De ellas, 16 corresponden a infracciones municipales y 11 a vulneraciones del Reglamento General de Circulación, que acabaron con tres vehículos retirados al depósito municipal. Una cifra que evidencia la magnitud de la intervención y el nivel de incumplimientos detectados en apenas unas horas.

Además, se levantaron dos actas por tenencia de sustancias estupefacientes y útiles para su consumo. También se formularon dos denuncias por venta ambulante no autorizada, reforzando el mensaje de tolerancia cero ante actividades irregulares en la vía pública.

Como colofón inesperado de la noche, los agentes lograron recuperar un vehículo que figuraba como sustraído, hallazgo que añadió un giro más a una operación que ya había generado una enorme expectación entre los residentes del barrio.

El operativo responde, según subrayan fuentes municipales, a las reiteradas demandas vecinales que reclamaban mayor control ante situaciones que, aseguran, venían produciéndose desde hace tiempo. La intervención policial y sanitaria marca ahora un punto de inflexión en el establecimiento afectado y lanza una advertencia clara: las irregularidades, ya sean sanitarias, administrativas o de seguridad ciudadana, no quedarán sin respuesta.