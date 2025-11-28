El Govern espera que «Soto del Real haga que Koldo y Ábalos lo cuenten todo sobre el saqueo a Baleares»

El portavoz del Govern balear, Antoni Costa, a preguntas de OKBALEARES, ha evitado entrar a valorar el viraje de Koldo García, quien ha pasado de los «cariños» expresados en mensajes a Francina Armengol a no poner la mano en el fuego por ella, como declaró en la entrevista concedida a OKDIARIO.

Sin embargo, ha mostrado la confianza del Govern de Marga Prohens en que «Soto del Real ayude a Ábalos y a Koldo a contarlo todo sobre el saqueo al menos de cuatro millones de euros a Baleares a través de la trama de las mascarillas fake.

Costa ha considerado que con el envío a prisión provisional del ex ministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, «constata que el Supremo envía directamente al sanchismo a prisión».

Así lo ha dicho este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por la cuestión. «En el Peugeot iban cuatro, tres están en prisión o han pasado por prisión y resulta curioso que el cuarto no supiera nada», ha criticado.

En este sentido, el también vicepresidente del Ejecutivo ha insistido en que el ex asesor de Ábalos se dirigía a la ex presidenta balear y presidenta del Congreso, Francina Armengol, «como cariño» y que fue esta la que «abrió la puerta para que pudieran saquear al menos cuatro millones de euros de Baleares». «Tengo la sensación de que lo queda por saber es mucho y también en Baleares», ha añadido Costa.

Juntos, compartiendo espacio e idéntico menú disponible como cena. Así han pasado su primera noche en prisión en la cárcel madrileña de Soto del Real el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el que fue su asesor de máxima confianza en su etapa en el Ministerio de Transportes, Koldo García.

Llegaron al centro penitenciario en el mismo furgón de la Guardia Civil que los trasladó desde la sede del Tribunal Supremo. Allí, tras un puñado de horas de incertidumbre, ambos recibieron la decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviarlos a prisión provisional sin fianza.