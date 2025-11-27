Una «reunión privada» con Armengol y Koldo: el último acto de servicio de Ábalos en Baleares

La última constancia gráfica de la presencia del ex ministro José Luis Ábalos en Baleares data del 26 de marzo del año 2021. Ábalos visitaba Ibiza y Mallorca para firmar acuerdos del ministerio en materia de vivienda y para visitar las obras de rehabilitación del Baluard del Príncep de Palma. La agenda oficial finalizaba al acabar la visita. Sin embargo, en el registro de la presidencia del Govern consta una «reunión privada» de la presidenta balear de la época, Francina Armengol, con Ábalos y Koldo García. Los tres solos y nadie más en el despacho de Armengol.

Tanto en Ibiza como en Palma, a Ábalos le acompañaba, además de Armengol, la delegada del Gobierno en Baleares en aquellas fechas, la actual secretaria de Estado de Seguridad del gobierno de Pedro Sánchez, Aina Calvo. Sin embargo, Calvo se separó de la comitiva antes de la celebración de la «reunión privada» en el Consolat.

Han pasado 1.707 días desde aquel día en el que Ábalos visitaba Ibiza y Mallorca con todos los asistentes a los actos portando la mascarilla obligatoria. Ese día, el Govern de Armengol ya sabía que los lotes de mascarillas compradas a la trama de Soluciones de Gestión eran fake y no servían para su cometido. Las habían comprado hacía nueve meses y ya estaban pagadas. Desde entonces, las mascarillas defectuosas siguen en un almacén en un pueblo de Mallorca.

Armengol nunca ha querido dar detalles sobre esa reunión. Tuvo que ser la actual presidenta del Govern, Marga Prohens, quien en su comparecencia en una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Koldo, reveló la existencia de esa «reunión privada» gracias al repaso del registro del Consolat de Mar, sede del Govern balear. No existe documento gráfico del encuentro.

La presidenta del Congreso de los Diputados ha mentido en más de una ocasión cuando ha sido interrogada por la compra a la trama de material sanitario defectuoso en unos casos e innecesario en otros. Es más, siempre ha mantenido que a Koldo no le conocía de nada más que de ser acompañante del ministro a sus visitas a Palma.

En el último año hemos conocido algunos de los whatsapps cariñosos que Koldo García enviaba a la entonces presidenta del Govern: «Cariño, te mantengo informada» o «Te voy a querer siempre». Una vez más, las versiones dadas por Armengol sobre su relación con la trama quedaban en evidencia. Preguntada por los mensajes, aseguró que no los conservaba.

Ábalos tuvo como ministro muy poca relación con Baleares más allá de la mencionada visita a Ibiza y Mallorca. Una visita con poco contenido ni informativo ni propagandístico y que se aprovechó para la «reunión privada» con Armengol.

Como secretario de organización socialista, su último paso por la isla fue el 27 de marzo de 2019. Participó en un mitin para arropar a los socialistas que iban a ser candidatos en las elecciones municipales y autonómicas de ese año: Francina Armengol y José Hila, entre otros. Ábalos no hizo ese viaje solo: le acompañaban Koldo García y el hermano de Víctor de Aldama, Rubén de Aldama.