El Govern de Prohens da por perdida la votación del techo de gasto y prepara la prórroga del Presupuesto

El Partido Popular de Baleares y el Govern -ambos presididos por Marga Prohens- dan por perdida la votación prevista para el próximo martes del techo de gasto para 2026. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha dado este viernes por rotos los puentes de negociación con el PSOE y mantiene que las condiciones de Vox no son asumibles por el Govern. En este caso, sin embargo, mantiene abierta la puerta a una posible negociación aunque ésta se produzca después de prorrogar las cuentas. Vox y PSOE eran las únicas opciones hasta esta semana para alcanzar un acuerdo.

Costa ha reconocido que es «relativamente probable» que el techo de gasto, que se vota el próximo martes en el Parlament, sea rechazado, aunque ha asegurado que continúa negociando con Vox. En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, ha apuntado que las conversaciones con los de Santiago Abascal no avanzan porque el Govern no conoce sus exigencias para apoyar el techo de gasto.

Igualmente, Costa ha afirmado que no se plantea «en absoluto» retirar el techo de gasto y, por otro lado, ha dicho que seguramente el PSOE votará en contra, después que no haya sido posible llegar a un acuerdo.

Precisamente sobre los socialistas, el vicepresidente del Govern ha explicado que el pasado martes se reunió con su portavoz, Iago Negueruela, cuya voluntad es solo negociar el techo de gasto. De su lado, para el Govern es necesario abrir la puerta a los presupuestos para continuar con las conversaciones.

De este modo, según Costa, no es posible llegar a un acuerdo ya que no sirve de nada aprobar el techo de gasto si luego no se pueden negociar los presupuestos para 2026.

Asimismo, ha remarcado que la única exigencia de Vox era el calendario de cumplimiento de los acuerdos alcanzados para aprobar los presupuestos de 2025. En este sentido, el Ejecutivo balear está a la espera de conocer las condiciones de los de Abascal. «El Govern necesitará un tiempo para ver si podemos o no cumplir con las condiciones», ha afirmado, para después volver a reiterar que el problema es que no conocen estas condiciones.