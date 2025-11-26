Prohens no tendrá techo de gasto ni Presupuestos: el PP lo ve «imposible» con el PSOE y Vox, «un milagro»

El PP mantiene abiertas las negociaciones por separado con Vox y con el PSOE para acordar de una tacada la aprobación del techo de gasto y de los Presupuestos autonómicos para 2026. Y sólo le quedan cinco días par alcanzar algún tipo de acuerdo dado que el techo de gasto se someterá a votación en el Parlament en el próximo pleno del martes 2 de diciembre.

Vox ha subrayado que de momento no hay acuerdo para sacar adelante el techo de gasto, que se votará en el próximo pleno, mientras que el PP ha asegurado que continuará trabajando hasta el martes.

«Veremos si de aquí al martes se habrá dado algún milagro y podemos avanzar en esta negociación», ha dicho el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

En este sentido, ha insistido en que los de Santiago Abascal no pueden comenzar a hablar del techo de gasto y de los Presupuestos de 2026 si hay «puntos fundamentales» del anterior pacto que no se han cumplido. Igualmente, ha considerado que es responsabilidad el Govern y del PP que, a su criterio, «ha ido agotando los plazos».

Sobre las negociaciones, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha expuesto que esta semana han continuado las aproximaciones y contactos con ambos grupos. «Seguimos trabajando de aquí al martes, que queda casi una semana», ha asegurado. Los populares, ha dicho Sagreras, tienen voluntad de aprobar el techo de gasto.

De su lado, el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, ha dicho que la «pelota está en el tejado del Govern» y ha acusado al vicepresidente, Antoni Costa, de «cambiar las reglas del juego a mitad del partido».

En concreto, ha criticado que las negociaciones comenzaron centradas con el techo de gasto y que ahora Costa añade también los presupuestos. «Nosotros hablamos de techo, no entraremos a negociar los presupuestos», ha dicho. Esta afirmación, según el portavoz del PP, es la que hace «imposible un acuerdo con los socialistas sobre el techo de gasto.