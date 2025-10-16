Fulgencio Coll califica de «estafa y fraude» la participación de la edil podemita de Palma en la flotilla

Vox ha criticado la ausencia de la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, durante su participación en la Global Sumud Flotilla, una actuación que ha calificado de «clara estafa a los palmesanos» y «fraude» al Consistorio.

Con estas palabras se ha expresado el portavoz de Vox en Cort, Fulgencio Coll, durante la rueda de prensa ofrecida este jueves para explicar las iniciativas de su formación al próximo pleno del 30 de octubre, ya que ha defendido que su puesto de trabajo está «en el Ayuntamiento de Palma, defendiendo los intereses ciudadanos».

«Si quiere ser activista de derechos humanos que lo haga en sus vacaciones pero no a costa de sus obligaciones. Lo que piensa la mayoría de palmesanos es que se ha ido a hacer un viaje de propaganda y mediático, nada más. Ni han llevado alimentos, ni medicinas y poco les importan los gazatíes», ha mantenido.

El representante local ha asegurado que si le importaran los gazatíes «estaría ahora mismo organizando una flotilla para defenderles de las ejecuciones masivas que ahora mismo comete Hamas».

Asimismo, le ha «recomendado» que la próxima flotilla vaya a Irán a «defender a las mujeres esclavizadas» o a Venezuela para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «abandone el poder que ilegalmente okupa», al que también ha tildado de «presunto asesino».

Por otro lado, ha sostenido que, «si hay un gravísimo problema de vivienda» en Palma, es «por culpa de la izquierda» que «no hicieron las miles de viviendas prometidas».