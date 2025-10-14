El alcalde de Palma, a la edil podemita de la flotilla: «Devuelve el dinero que has robado a los ciudadanos»

Si ayer la edil podemita de Palma Lucía Muñoz, embarcada durante más de un mes en la ridícula flotilla pro-Gaza Global Sumud, acusó al alcalde de la capital, Jaime Martínez, de no hacer «absolutamente nada» por mediar en su liberación y la de sus dos compañeras mallorquinas Reyes Rigo y Alejandra Martínez, retenidas en Israel, el primer edil del PP ha reaccionado de forma contundente este martes.

Jaime Martínez ha asegurado estar «contento» del regreso de Muñoz a Mallorca pero le ha exigido que «devuelva el dinero que ha robado a los ciudadanos de Palma». De hecho, el alcalde ha recordado que ya en agosto, cuando la concejal de Podemos le trasladó su intención de unirse a la flotilla pro-Gaza Global Sumud, le recomendó que no fuera «porque sus obligaciones estaban en Palma».

El primer edil ha instado a Lucía Muñoz a no utilizar el dinero público «para financiar al estado de Israel», en referencia a la intención de destinar su sueldo a la multa de 2.500 euros impuesta a la activista mallorquina Reyes Rigo, que mordió a una agente israelí.

«Estoy contento de que haya regresado, pero que devuelva el dinero robado a los ciudadanos de Palma. Ha estado fuera de Palma sin hacer su trabajo. Sus obligaciones están aquí y ahora tiene que ser consecuente con lo que siempre nos recomienda en el pleno», ha apostillado.

Hay que recordar que Lucía Muñoz, nada más aterrizar en el aeropuerto de Palma, cargó contra los políticos de Baleares: «La presidenta del Govern balear; Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, no han movido ni un dedo. Podían hacer muchas cosas, pero ni siquiera han tenido el gesto de llamar a los familiares y han dejado tirada a una ciudadana palmesana secuestrada por un estado genocida. Creo que hemos hecho más por la liberación de Reyes que las instituciones de Baleares», dijo Muñoz.

La edil podemita lleva 40 días haciendo total dejación de sus funciones como política municipal y sin pisar el Ayuntamiento de Palma. Muñoz no estuvo presente en el pleno ni en las comisiones informativas previas del pasado mes de septiembre y, pese a este abandono de sus obligaciones laborales, cobrará íntegro el sueldo de entre 2.500 y 2.800 euros netos al mes.

Jaime Martínez ya contestó por escrito a una instancia presentada en el registro municipal por Lucía Muñoz, única edil de Podemos en el Ayuntamiento, unos días antes de embarcarse en la flotilla pro-Gaza en la que le solicitaba apoyo y respaldo institucional, su obligación de ir y asistir a los plenos y comisiones municipales.

«En su condición de miembro de esta Corporación, se debe a un estatuto que, entre otros cometidos, le impone el deber de asistir a todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los demás órganos colegiados locales de los que forme parte», señalaba el primer edil palmesano.

Martínez recordó a Muñoz, además, que en atención a su condición de ciudadana y miembro de la Corporación, a su inminente partida y al riesgo que dice comportar su viaje, «es mi deber como alcalde velar por su seguridad y recordarle que corresponde al Gobierno de España la dirección de la política exterior, inspirada en todo momento por el respeto a la dignidad humana, la libertad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, siendo uno de sus objetivos el mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad internacionales».