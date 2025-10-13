Una treintena de activistas y separatistas de Més reciben en Mallorca al trío podemita de la flotilla

El culebrón de la Global Sumud Flotilla llega a su fin. La activista mallorquina que mordió a una funcionaria de prisiones israelí, Reyes Rigo, ha aterrizado este mediodía en Palma acompañada de las podemitas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez.

Durante todo el mediodía, el aeropuerto de Son Sant Joan se ha convertido en una especie de mitin de Podemos, con pancartas moradas, banderitas de Palestina y todo tipo de gritos contra Israel para recibir a las activistas mallorquinas. Todo ante la incrédula mirada de muchos turistas que pasaban por allí.

Una treintena de familiares, amigos y compañeros del trío de la flotilla se han desplazado hasta el recinto aeroportuario en un lunes laborable para recibir a las activistas que estuvieron detenidas varios días por entrar en Israel por vía marítima de manera ilegal.

Tampoco ha faltado en el recibimiento la plana mayor de los independentistas de Més per Mallorca. A pesar de que ningún dirigente de la formación catalanista se embarcó en la flotilla, varios cargos importantes se han desplazado hasta el aeropuerto palmesano, entre ellos su portavoz en el Parlament balear, Lluís Apesteguia, el diputado nacional de Sumar-Més, Vicenç Vidal, la diputada autonómica Maria Ramón o la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol.

En declaraciones a los periodistas, que casi han superado en número a los activistas propalestinos, Reyes Rigo ha manifestado que «lo que yo o los compañeros hayamos podido vivir no es nada comparado con lo que miles de palestinos y palestinas sufren y llevan sufriendo hace muchos años. Entonces, el foco tiene que estar en Palestina».

Ja som a ca nostra. I aquest dimecres, 15-O, a la vaga general. Hem d’aturar Mallorca per Palestina. pic.twitter.com/wo9P2etMVL — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) October 13, 2025

La eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, también se ha pronunciado sobre la llegada de Reyes Rigo a España, asegurando que «Israel la dejó encerrada una semana más para criminalizar y disciplinar la solidaridad con Palestina: que nadie vuelva a intentarlo.

Recordad que mientras el alto el fuego salva vidas debemos redoblar la movilización hasta que Palestina sea libre».

Cabe recordar que la justicia israelí ha condenado a Reyes Rigo al pago de 2.650 euros por el mordisco a una funcionaria de la prisión de Ktziot. Sin embargo, de esta multa se encargará de pagar con su sueldo no trabajado la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma.

Reyes Rigo ha aterrizado a las 09:19 horas a Madrid en un avión comercial de la compañía Iberia, donde ha exigido al Gobierno que preside Pedro Sánchez que ponga una denuncia ante la justicia internacional y que denuncie su «secuestro y encarcelamiento».

A pesar de las risas y burlas que ha provocado durante más de un mes la flotilla pro-Gaza, Rigo ha defendido que la flotilla «ha removido de alguna manera el mundo», y ha adelantado que se mandarán cuantas hagan falta hasta que «Palestina esté libre».