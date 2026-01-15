Ejemplo de coraje de la Policía al entrar en una vivienda incendiada en Mallorca para salvar a niños

La Policía Local de Alcúdia demostró su valentía y coraje este pasado miércoles al ser avisada de un incendio en una vivienda del puerto. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con un panorama complicado: llamas, humo por todos lados y una casa que estaba siendo arrasada por el fuego.

A pesar del evidente peligro que suponía la actuación, los policías decidieron jugarse la vida para comprobar si dentro del inmueble había niños y otras personas a las que salvar de un fatídico final. A pesar de desconocer por completo si la casa estaba habitada, no dudaron en acceder para comprobarlo.

Una vez dentro, los agentes entraron en un laberinto de humo, llamas abrasadoras y calor infernal, exponiendo en todo momento su integridad física. Tras varios minutos de exhaustivas comprobaciones por todas las habitaciones de la casa, se confirmó que no había nadie dentro.

No hubo rescate alguno, pero la Policía Local de Alcúdia ha querido compartir igualmente su actuación para reflejar «una realidad a menudo desconocida de nuestro trabajo». El cuerpo ha asegurado que «ser policía es una labor muy bonita, pero también conlleva momentos de gran peligro, en los que es necesario tomar decisiones rápidas y, en ocasiones, jugarse la vida para proteger la de los demás».

Según han escrito en sus redes sociales, «los agentes de la Policía Local de Alcúdia actuaron con una valentía ejemplar. Ante la posibilidad de que en el interior del apartamento incendiado pudiera haber menores u otras personas, no dudaron en acceder para comprobarlo, a pesar del evidente riesgo».

Finalmente, la actuación tuvo un final feliz y se confirmo que no había nadie en peligro dentro del inmueble, pero la Policía ha querido resaltar y poner en valor «ese momento crítico en el que los agentes se expusieron para salvar vidas, demostrando una vez más su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía».