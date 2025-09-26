Coudet: «El Mallorca tiene jugadores de muy buen pie»

Tras empatar el pasado miércoles ante el Getafe, el Deportivo Alavés viajará a Mallorca para enfrentarse al cuadro bermellón este sábado a partir de las 18:30 horas. El estadio de Son Moix recibirá a un conjunto babazorro que buscará su primera victoria en Primera en tierras baleares, ya que nunca ha podido ganar en la isla un encuentro de la máxima categoría.

Pese a este dato, el Glorioso sabe lo que es puntuar en sus dos últimas visitas a la isla y este sábado intentará prolongar su buena dinámica como visitante, sumando por tercera jornada consecutiva. De cara a este duelo, el técnico Chacho Coudet contará con la única baja de Moussa Diarra. “Va a ser un partido muy difícil ante un rival que llega herido, algo que siempre es un arma de doble filo. Tenemos que pensar en nosotros y ser un equipo protagonista”.

Enfrente espera un Mallorca necesitado de puntos, que llega al choque en puestos de descenso tras haber sumado solo dos en las seis jornadas disputadas, ambos en Son Moix frente a Atlético y Celta. Los hombres de Jagoba Arrasate vienen de caer por la mínima ante la Real Sociedad en la jornada intersemanal. “El Mallorca tiene jugadores de muy buen pie. No han tenido un buen arranque, pero con Arrasate saben manejarse en cualquier situación. Nos espera una salida complicada, pero nos sentimos con fuerza para obtener un resultado positivo”.

Tiempo para volver a darlo todo sobre el césped y tratar de romper las estadísticas. Bermellones y babazorros medirán sus fuerzas en un encuentro que será dirigido por el colegiado Adrián Cordero, con la asistencia de Mario Melero desde la sala VAR.