La Confraria de Ntra. Sra. de l’Esperança i de la Pau entrega a la Fundación ADEMA+ su I Premio Esperança

La Confraria de Ntra. Sra. de l’Esperança i de la Pau ha celebrado el acto central de su festividad anual con motivo del día de su patrona en la Real Basílica de Sant Francesc de Palma. La jornada ha incorporado como principal novedad la entrega, por primera vez, del Premio Esperança, un reconocimiento creado por la entidad para distinguir a personas o instituciones vinculadas a los valores de compromiso social, servicio a la comunidad y atención a colectivos vulnerables.

El acto ha reunido a cerca de 500 personas entre cofrades, familiares, representantes institucionales y asistentes, en una celebración que combina el carácter religioso, histórico y social de una de las cofradías más antiguas de Palma, fundada en el año 1924.

La Real Basílica de Sant Francesc, sede canónica de la Cofradía, ha acogido la solemne misa en honor a Nuestra Señora de la Esperanza, oficiada ante la imagen de la patrona y acompañada musicalmente por la Agrupación Musical de la propia Cofradía.

Durante la ceremonia religiosa, la Junta Directiva ha llevado a cabo la entrega de las placas conmemorativas a los cofrades que cumplen 25 años de pertenencia a la institución, así como la imposición de medallas a los nuevos miembros que se incorporan este año. Estos actos forman parte del protocolo habitual de la festividad y tienen como objetivo reconocer la continuidad y el relevo generacional dentro de la Cofradía.

El momento central del acto ha sido la entrega del I Premio Esperança, instaurado en esta edición coincidiendo con la festividad de la patrona. El galardón ha sido concedido a la Fundación ADEMA+, tras una decisión adoptada por unanimidad por la Junta Directiva de la Cofradía. Con este reconocimiento, la entidad ha querido destacar una trayectoria vinculada al ámbito educativo, social, asistencial e investigador.

Según ha explicado el presidente de la Cofradía, Pedro Barceló, «la elección de la Fundación ADEMA+ responde al profundo respeto y admiración que genera su labor. La entidad es un ejemplo que encarna los principios de esperanza, paz, educación y servicio a la comunidad, y su trabajo constituye un referente en la promoción de valores humanistas y en el fortalecimiento del tejido social de Mallorca».

La distinción otorgada por la Confraria de Ntra. Sra. de l’Esperança i de la Pau pone de relieve, según Barceló, «los valores que definen a nuestra institución, siempre comprometida con la solidaridad, el servicio a la comunidad y la atención a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad». «Nuestra trayectoria en favor de organizaciones sin ánimo de lucro e impulso constante de iniciativas de apoyo social nos caracteriza como un referente de compromiso humano y cohesión comunitaria, cualidades que dan sentido al otorgamiento de este primer reconocimiento».

Dentro de las líneas de acción reconocidas por este premio, destaca el Programa de Atención Asistencial y Promoción de la Salud Bucodental dirigido a colectivos en situación de vulnerabilidad, impulsado por la Fundación ADEMA+. Se trata de una iniciativa que conjuga excelencia académica y compromiso social mediante un modelo consolidado de aprendizaje servicio.

El programa cuenta con la colaboración de más de 30 organizaciones no gubernamentales y entidades sociales de Mallorca, así como de los Servicios Sociales de 15 ayuntamientos, entre ellos Palma y los municipios de la Mancomunitat del Pla. Gracias a esta red de cooperación, más de 2.500 personas en situación de vulnerabilidad recibieron atención en la Clínica Universitaria Integrada de ADEMA, durante el curso 2024/2025.

Asimismo, destacan sus programas de promoción entre población escolar que alcanza ya a 8.400 escolares y más de 70 centros escolares y entre personas mayores de centros de Promoción de la Autonomía Personal, gestionados por el IMAS, así como su proyecto internacional en Wasini-Kenia.

La Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz fue fundada en 1924 con el objetivo inicial de acompañar al Santo Cristo de la Sangre en la procesión del Jueves Santo. Su fundador y primer presidente fue Bartolomé Crespí Cladera. En 1953, la Cofradía fue reorganizada y reformada con el apoyo de la familia March Servera. Desde entonces, la devoción a la Virgen de la Esperanza ha ido creciendo tanto en Palma como en otros municipios de Mallorca, consolidando la presencia de la Cofradía en el calendario religioso y social de la isla.

Con la incorporación del Premio Esperança a su programa de actos, la Cofradía suma un nuevo elemento a su actividad institucional, reforzando su proyección pública y su voluntad de reconocimiento a iniciativas de carácter social y comunitario.