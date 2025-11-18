La Fundación ADEMA+ recibe el Premio Esperança 2025 por su labor social, asistencial e investigadora

La Fundación ADEMA+ ha sido distinguida con el I Premio Esperança 2025, otorgado por la Cofradía de Nostra Senyora de l’Esperança i de la Pau. La decisión, tomada por unanimidad en la última Junta, reconoce la trayectoria de la Fundación ADEMA+ en el ámbito educativo, social y comunitario.

El premio será entregado el próximo 18 de diciembre en la Real Basílica de Sant Francesc, sede canónica de la Cofradía, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Esperanza. Durante este acto conmemorativo, se formalizará la distinción que pone en valor el compromiso de la Fundación ADEMA+ con su responsabilidad social y actividad investigadora.

Según ha explicado el presidente de la Cofradía, Pedro Barceló, y recoge ADEMA en un comunicado, «la elección de la Fundación ADEMA+ responde al profundo respeto y admiración que genera su labor. La entidad es un ejemplo que encarna los principios de esperanza, paz, educación y servicio a la comunidad, y su trabajo constituye un referente en la promoción de valores humanistas y en el fortalecimiento del tejido social de Mallorca».

La distinción otorgada por la Confraria de Ntra. Sra. de l’Esperança i de la Pau, afirma su presidente, «refleja los valores que definen a nuestra institución, siempre comprometida con la solidaridad, el servicio a la comunidad y la atención a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad». «Nuestra trayectoria en favor de organizaciones sin ánimo de lucro e impulso constante de iniciativas de apoyo social nos caracteriza como un referente de compromiso humano y cohesión comunitaria, cualidades que dan sentido a la entrega de este primer reconocimiento».

Dentro de las líneas de acción reconocidas por este premio, destaca el Programa de Atención Asistencial y Promoción de la Salud Bucodental dirigido a colectivos en situación de vulnerabilidad, impulsado por la Fundación ADEMA+. Se trata de una iniciativa que conjuga excelencia académica y compromiso social mediante un modelo consolidado de aprendizaje servicio.

El programa cuenta con la colaboración de más de 30 organizaciones no gubernamentales y entidades sociales de Mallorca, así como de los Servicios Sociales de 15 ayuntamientos, entre ellos Palma y los municipios de la Mancomunitat del Pla. Gracias a esta red de cooperación, más de 2.500 personas en situación de vulnerabilidad recibieron atención en la Clínica Universitaria Integrada de ADEMA, durante el curso 2024/2025.

El proyecto tiene también una dimensión internacional que se concreta en el programa Island to Island, de isla a isla, activo desde 2023 en Wasini, una pequeña isla situada en la costa de Kenia. En este contexto, equipos formados por docentes, profesionales voluntarios y estudiantes han atendido a cerca de 3.000 personas en campañas de prevención y asistencia básica. El programa incluye además talleres en la escuela local, donde estudian aproximadamente doscientos cincuenta niños, con actividades educativas y lúdicas orientadas a promover la higiene, el lavado de manos, la conservación de alimentos y el acceso al agua potable, siempre desde un enfoque participativo y culturalmente adaptado.

Por otro lado, el premio ha querido poner en valor la actividad investigadora de ADEMA tanto para sus tratamientos dentales, como para proyectos que están llevando a cabo como el cáncer de colon, el desarrollo de anestesia epidural o investigaciones con el uso de la Inteligencia Artificial en la detección precoz del cáncer oral.

La distinción concedida a la Fundación ADEMA+ refuerza su papel como agente activo en la transformación social, la generación de conocimiento y la innovación educativa. ADEMA ha mostrado su agradecimiento a esta entidad por este reconocimiento, que supone un estímulo para continuar impulsando proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas y a promover una sociedad más solidaria y cohesionada.