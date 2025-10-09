El Canal’Art 2025, Nit de l’Art de Santanyí, se aplaza al viernes 17 de octubre por previsión de lluvia

El Ayuntamiento de Santanyí ha decidido aplazar la celebración de Canal’Art 2025, Nit de l’Art de Santanyí, prevista inicialmente para este sábado 11 de octubre. Ante la previsión de lluvia, el acontecimiento se traslada al próximo viernes 17 de octubre, a partir de las 18.00 horas, coincidiendo con el fin de semana de su fira.

La decisión se ha tomado para garantizar la seguridad de todos los participantes y artistas y asegurar que se pueda disfrutar de la jornada plenamente, ya que la mayoría de las propuestas se desarrollan en las calles y plazas, informa el consistorio en un comunicado.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha explicado los motivos del aplazamiento: «Lamentamos profundamente tener que tomar esta decisión y las molestias que pueda causar a artistas, comerciantes y visitantes, pero nuestra prioridad es la seguridad y la calidad del acontecimiento».

«Canal’Art es una fiesta de la calle y del aire libre. Con previsión de lluvia, no podríamos garantizar ni la protección de las obras ni que la gente pudiera disfrutar de los más de 60 puntos expositivos y la música en directo. Con el cambio de fecha, buscamos asegurar que Canal’Art vuelva a ser el éxito de participación y de ambiente que fue el año pasado, cuando acogimos más de 3.000 personas», manifestado Pons.

Por su parte, el regidor de Cultura, Mateu Nadal, ha confirmado que el programa se mantendrá casi íntegro para la nueva fecha: «Hemos hecho un gran esfuerzo para mantener todo el programa y la gran diversidad de propuestas. Agradecemos la flexibilidad de los artistas. La voluntad del Ayuntamiento de Santanyí es asegurar que el acontecimiento sea lo mejor posible y que el viernes 17 de octubre sea una noche inolvidable, llena de arte y cultura, que coincida además con el ambiente festivo de su fira».

Actos que se mantienen este sábado 11 de octubre

A pesar del aplazamiento del acontecimiento principal, las siguientes inauguraciones de exposiciones se mantienen para este sábado 11 de octubre, ya que se celebran en espacios cubiertos.