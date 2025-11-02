Betis-Mallorca: el primer examen sin Leo Román

El Mallorca afronta hoy su primer examen sin Leo Román y lo hace ante un rival exigente como el Betis y en un escenario muy especial, ya que en La Cartuja, refugio provisional de los verdiblancos mientras duran las obras del Villamarín, disputó hace dos temporadas la final de Copa, que perdió por penaltis ante el Athletic. La gran novedad será el portero finlandés Lukas Bergstrom, que jugará su primer partido en Primera División.

La lesión de Leo Román, que como mínimo le va a tener fuera todo el mes de noviembre y seguramente la primera quincena de diciembre, abre un escenario desconocido para el Mallorca, que lo fía todo a un portero sin experiencia y otro con 41 años cumplido. Bergstrom se enfrenta a su primera révalida, y no será sencilla porque delante tendrá a delanteros como Antony, Abde o el Cucho Hernández.

Por si fuera poco, enfrente estará el entrenador que peor se le da al equipo balear, el chileno Manuel Pellegrini. Los números hablan por sí solos: apenas dos victorias, la última la pasada temporada, cinco empates y nada menos que 19 derrotas, las seis últimas en los ocho partidos más recientes. Sin duda, un hueso dificilísimo de roer porque el Betis llega al partido herido tras haber perdido en casa contra el Atlético en la última jornada.

«Queremos ser el equipo de la segunda parte en el Pizjuán», dijo ayer Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa del partido. El entrenador pidió «mejorar muchas cosas» para «tener más equilibrio». El Mallorca ganó en su última salida al Sevilla 1-3, tras un gran segundo acto, y ese es el camino que se quiere seguir, aunque seguro que el Betis intentará justo lo contrario.

El choque lo pita nada menos que Gil Manzano, al que el Mallorca no se encontraba desde el 1-5 ante el Barcelona en Son Moix de diciembre de 2024. El extremeño es absolutamente desconcertante, así que cabe esperar de él cualquier cosa. En el VAR estará el canario Trujillo Suárez y en la grada acompañarían al equipo varios centenares de mallorquinistas que han aprovechado el fin de semana de Halloween para viajar a Sevilla, aunque el número hubiera sido mayor de no disputarse el partido un domingo a las nueve de la noche.

Alineaciones probables

Betis: Pau López, Bellerín, Bartra, Natan, Rodolfo Rodríguez, Fornals, Amrabat, Antony, Lo Celso, Abde y Cucho Hernández.

Mallorca: Bergstrom, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Morlanes, Samú Costa, Sergi Darder, Mateo Joseph, Virgili y Muriqi.

Árbitros: Gil Manzano (campo) y Trujillo Suárez (VAR).

Estadio: Benito Villamarín (21.00 horas).