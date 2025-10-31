Pánico en el Mallorca: se rompe Leo Román

Pánico en el Mallorca: su portero titular, Leo Román, sufre una lesión en los isquiotibiales y en principio será baja durante al menos 15 días. El club ha confirmado el problema en las redes sociales, aunque no ha aclarado el grado de rotura muscular del jugador. Jagoba Arrasate deberá elegir ahora entre el Pichu Cuéllar y el finlandés Bergstrom para jugar, de entrada, este fin de semana en el campo del Betis.

Atendiendo al criterio del partido de Copa ante el Sant Just, Bergstrom sería el titular. Sin embargo, si opta por la veteranía de Cuéllar, se batiría un récord histórico en el Mallorca. El Pichu Cuéllar se convirtió en mayo de 2024 en Getafe en el jugador de mayor edad en disputar un partido oficial con el Mallorca en Primera División, al hacerlo a tan sólo dos días de cumplir 40 años, batiendo el récord de Miquel Ángel Nadal, que se alineó con 38 años y cinco meses. Ahora, sin embargo, está en condiciones de dar un paso hacia adelante que le dejaría para siempre en la historia del club.

Si juega el domingo en el estadio de La Cartuja, Cuéllar conseguirá batir el récord absoluto de longevidad de la historia del club, que estaba en posesión de Pep Lluís Martí, que en 2015 superó la barrera de los 40 años al disputar 72 minutos del choque ante el Girona en Segunda División. Martí, nacido el 28 de abril de 1975, tenía en ese momento (31 de mayo de 2015) 40 años y 33 días.

Iván Cuéllar acaba su contrato con el Mallorca el próximo 30 de junio tras haber renovado el pasado verano hasta 2026 y no está descartado que se prolongue su compromiso ya que el club está contento con su implicación y su trabajo. Esta temporada aún no ha disputado ni un solo partido, ya que todos los minutos han sido para Leo Román aunque ahora, tras su lesión, deberá descansar al menos un par de semanas.