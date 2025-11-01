El Mallorca, contra la maldición de Manuel Pellegrini

El Mallorca no sólo se enfrenta mañana al Betis, sino también a la maldición del ingeniero Manuel Pellegrini, el entrenador que peor se le da al equipo balear. Los números hablan por sí solos: apenas dos victorias, la última la pasada temporada, cinco empates y nada menos que 19 derrotas, las seis últimas en los ocho partidos más recientes. Sin duda, un hueso dificilísimo de roer porque el Betis llega al partido herido tras haber perdido en casa contra el Atlético en la última jornada.

El domingo 28 de noviembre de 2010, hace 14 años, llegó la primera victoria del Mallorca ante un equipo dirigido por Manuel Pellegrini. Los rojillos se impusieron al Málaga 2-0 en Son Moix con goles de Chori Castro y Webó, ambos en la segunda parte, en un partido en el que el portugués Eliseu falló un penalti.

Nada menos que 14 años fueron necesarios para que llegara la segunda, en septiembre del año pasado en el Benito Villamarín, 1-2 con gol en el descuento de Valery, en un encuentro en el que el Mallorca había comenzando perdiendo 1-0 con un gol de Lo Celso, pero en el que remontó con los tantos de Dani Rodríguez y el ya mencionado de Valery.

Pellegrini se ha enfrentado al Mallorca en los banquillos del Villarreal, Málaga, Real Madrid y Betis y el saldo es abrumador. Con su último equipo, el Betis, acumula seis triunfos consecutivos en las ocho ocasiones en las que se han enfrentado, la última de ellas la pasada temporada en Son Moix en un partido resuelto con un gol de Bakambú a los 96 minutos.

Los malos números del Mallorca ante el chileno se extienden también a su entrenador. Jagoba Arrasate se ha visto las caras desde el banquillo en diez ocasiones ante el ingeniero y el balance es de ocho derrotas y apenas dos victorias. Otra espina que sin duda también se querrá sacar el técnico vasco, al que tampoco se le da bien el más veterano del gremio en Primera División.

Pellegrini contra el Mallorca