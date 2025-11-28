El Ayuntamiento de Ibiza retira 20 toneladas de basura de unas cuevas okupas de la costa

El Ayuntamiento de Ibiza ha retirado 20 toneladas de residuos acumulados en la zona de Es Soto procedentes de unas cuevas okupas que han sido clausuradas para evitar nuevos episodios de incendios o contaminación.

Este dispositivo especial de limpieza en la zona de Es Soto ha tenido como objetivo retirar los residuos acumulados en este entorno natural y según las estimaciones del equipo técnico, en el área se habían concentrado unas 20 toneladas de estiércol, gran parte de los cuales procedían de las cuevas existentes en el lugar.

Las tareas han requerido un operativo complejo debido a las dificultades de acceso. Para extraer la totalidad del material, ha sido necesario intervenir tanto por tierra como por mar, utilizando una embarcación equipada con grúa que ha permitido izar y trasladar los residuos más voluminosos y de difícil manipulación.

El dispositivo ha estado integrado por un equipo de 13 a 14 personas, que a lo largo de la jornada han trabajado de forma coordinada para limpiar la zona y garantizar su recuperación ambiental.

Paralelamente, se está procediendo al cierre de las cuevas de las que provenía buena parte de los residuos, una medida destinada a evitar futuras acumulaciones ya reducir riesgos asociados como incendios o episodios de contaminación, ya registrados anteriormente.