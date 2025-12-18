Arrasate: «El año 2026 tiene que ser mejor que el 2025»
"Necesitamos ganar en Valencia para acabar bien el año"
"Estoy fastidiado por el partido de Copa, pero ya no hay vuelta atrás"
Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al último partido del año, que disputará mañana en Mestalla ante el Valencia que espera que 2026 sea «mejor» que 2025, y en este sentido recalcó que «una victoria en Mestalla nos ayudaría mucho». «Estoy fastidiado por la eliminación en la Copa del Rey, pero no queda otra que mirar hacia adelante», añadió.
«Ayer ya hablamos de lo que fue ese partido de Copa. A partir de ahí a pensar en el Valencia. Fue un palo duro pero no tenemos tiempo y nos tenemos que recuperar. Hay que enfocarlo sabiendo que es un partido muy importante y que hay que hacer un esfuerzo para acabar bien el año», dijo el técnico, que sobre el poco tiempo de recuperación que había tenido subrayó que «no es la mejor manera de preparar un partido, pero no queremos poner excusas porque es lo que hay. Nuestro objetivo es sacar un buen resultado en Valencia».
«Estoy fastidiado por la eliminación en Copa, pero estoy ilusionado porque queremos conseguir nuestra segunda victoria consecutiva en Liga. No me consuela nada que hayan perdido otros Primera porque ya sabíamos que la Copa era difícil. Estoy fastidiado y entiendo el disgusto de la gente», añadió para finalizar su resumen sobre el partido ante el Deportivo.
Sobre cómo ha ido el año que está a punto de terminar, y en el que tan sólo ha conseguido ocho victorias, dos de ellas en Copa ante Sant Just y Numancia, dijo que «el balance que hago es que el 2026 tiene que ser mejor que el 2025, aunque es cierto que si mañana ganamos en Valencia lo veremos con otros ojos». «El Valencia nos adelanta si nos gana en la clasificación. En los momentos de la verdad Mestalla aprieta mucho, pero es cierto que si ganamos daremos un paso muy importante», recalcó.
«Vamos mejorando poco a poco, eso es lo que creo, pero necesitamos mañana un buen resultado. Vamos dando pasitos, pero la situación está como está y no te puedes dormir en absoluto. Fuera de casa es cierto que nos está faltando algo más, ojalá que mañana avancemos en este sentido», agregó.
Por último, sobre el rival, dijo que «el Valencia tiene un entrenador que cambia de estructura continuamente, es muy intervencionista. No sabemos lo que nos podremos encontrar. Es un equipo muy rico en cuanto a lo táctico y lo que queremos es seguir en la buena senda que iniciamos ante el Elche».