Una alcaldesa de Mallorca retrata al PSOE: pide a sus ediles que acojan a menas y ninguno acepta

La alcaldesa del pueblo mallorquín de Campos, Xisca Porquer (PP), ha retratado la enorme hipocresía del PSOE con los menores no acompañados (menas). Para que prediquen con su discurso buenista de acogida sin límites, la primera edil ha pedido a los concejales socialistas que acojan a los menas en sus casas y así no saturar aún más los centros de acogida de la isla, pero ningún edil ha aceptado.

La propuesta de la primera edil de Campos se ha hecho en un contexto de sobresaturación de más de un 1.150% de los centros de acogida de menas del Consell de Mallorca, mientras el PSOE mira para otro lado, no exige responsabilidad alguna a su líder Pedro Sánchez e incluso ignoran la consolidada ruta de pateras Argelia-Baleares.

Por ello, en mitad de un pleno municipal en el que se debatía el caos migratorio que sufre Mallorca, Porquer ha dejado un folio en blanco en su mesa para que todo aquel edil del Ayuntamiento que quisiera prestar su casa para acoger a menas se apuntara. Pero para sorpresa de absolutamente nadie, ningún concejal de la izquierda ha escrito su nombre en la hoja.

«Yo os dejo aquí un folio en blanco para que prediquéis con el ejemplo, pongáis vuestro nombre, vuestra dirección y el número de menores que queréis tener en vuestra casa. Harías un favor a la sociedad y predicaríais con el ejemplo», ha manifestado la alcaldesa de Campos.

Estas palabras parece que no han sentado bien a algunos concejales de izquierdas, como el independentista Rafel Robles, que tras escuchar la propuesta de la alcaldesa ha abandonado el pleno cabreado.

La izquierda en el Ayuntamiento de Campos suma un total de cuatro concejales, dos del PSOE y otros dos de Més per Mallorca. Ninguno de ellos ha escrito su nombre en la lista a la vez que lanzan diariamente discursos de fronteras abiertas, provocando efecto llamada y saturando los centros de tutela de menores de las instituciones.

Para poner freno al caso migratorio que sufre Mallorca, la alcaldesa de Campos reclamó medidas urgentes al Gobierno central que preside el socialista Pedro Sánchez. «No podemos acoger a más gente, la situación es límite y el Gobierno de España no hace nada. No tiene gestión en este tema», aseguró Xisca Porquer.

Según la primera edil popular, muchos vecinos de su pueblo y de otros municipios de Mallorca se sienten «prisioneros en su propia casa». «Mucha gente nos traslada a los alcaldes que tienen miedo a salir porque está creciendo el vandalismo, la okupación… Nos dicen que cierran las puertas por miedo a que les entren a robar o que les ataquen. Llegar a este extremo es muy triste», afirmó hace unos meses.

Además, denunció que muchos inmigrantes ilegales que llegan a Mallorca son «hombres con buena ropa y teléfonos móviles. No es gente que venga por necesidad, vienen a hacer desastres. Cuando llegan, llaman a la Guardia Civil a que les vayan a buscar. La sensación que se vive entre los residentes es de desprotección total».