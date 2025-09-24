Mallorca paga una factura de 7.250 euros al mes por mena y ya son más de 480 los acogidos

La atención a menores extranjeros no acompañados del Consell de Mallorca vive una situación de colapso permanente por el aluvión de menas llegados a la isla. Hasta la fecha, ya son más de 480 los acogidos, multiplicando más de un mil por cien la capacidad de los centros. Además, a la institución insular -acatando la Ley actual de obligado cumplimiento- no le ha quedado más remedio que asumir una factura de 7.250 euros al mes por cada uno de estos recién llegados. Se trata de 241 euros por día y persona.

En este coste está incluido el alojamiento, educadores, manutención, ayudas, orientadores, cuidadores de los diferentes centros, actividades, material etc. Un importe que resulta inasumible para el Consell de Mallorca y que ve cómo el Gobierno de España se lava literalmente las manos con este tema y mira hacia otro lado. Es más, en muchas ocasiones, incluso niegan la realidad y acusan a los gobernantes de Baleares de «insolidarios».

«El problema, además de la carga económica para el Consell, es que las entidades que se encargan de su cuidado y hacen las labores de seguimiento, ya no encuentran personal para atenderlos, ni espacios para alojarlos», denuncian desde la institución insular.

Ante el progresivo incremento de las llegadas, el IMAS puso en marcha en julio de este año la Unidad de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes inmigrantes no acompañados. Un equipo adicional integrado por seis profesionales que trabajan para dar cobertura y reforzar la tarea de estas entidades y garantizar la calidad de la atención que prestan.

La situación es sangrante, si tenemos en cuenta la falta total de apoyo y ayuda al Consell de Mallorca por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que ante la avalancha de menores a las costas de Baleares y hasta la fecha, no ha cedido un solo inmueble de titularidad estatal para su acogida.

No obstante, ante este colapso diario el Consell ha obtenido respuesta y apoyo por parte del Obispado de Mallorca, que ha cedido un inmueble que en estos momentos se está acondicionando para su acogida y estancia.