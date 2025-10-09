Pillan a un joven sin carnet con un vehículo robado en Zaragoza y se niega hacerse la prueba de drogas

Un turismo blanco con la carrocería destrozada que circulaba por las calles de Zaragoza, despertó la atención de los conductores que se encontraban a su paso. Sucedió el pasado martes a las 8:00 horas de la mañana.

El vehículo circulaba erráticamente por la vía pública. El coche resultó ser robado y conducido por un joven sin carnet con signos visibles de haber consumido sustancias estupefacientes, quien se negó a realizarse las pruebas policiales. Hay otro joven detenido por robar otro vehículo y no se descartan más implicados. Los presuntos delincuentes son españoles y tienen 18 y 20 años.

Robo de varios coches en Zaragoza

La actuación policial comenzó cuando varios ciudadanos en Zaragoza alertaron al 091 de la salida apresurada de dos coches sin matrícula en un solar del barrio del Arrabal, donde se guardaban vehículos de compraventa. Al llegar al recinto, los agentes comprobaron que la puerta trasera del recinto se encontraba fracturada, iniciándose de inmediato un dispositivo de búsqueda.

Los agentes relacionaron ambas alertas ciudadanas, deduciendo que el turismo con diversos golpes que circulaba erráticamente por la vía pública podía estar relacionado con el robo. El suceso se ha saldado con dos detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y otro contra la seguridad del tráfico, tras sustraer varios vehículos de un descampado donde se almacenaban turismos de ocasión.

Dos patrullas de Seguridad Ciudadana localizaron uno de los vehículos en la confluencia del paseo Echegaray y Caballero con la calle San Vicente de Paúl, procediendo a darle el alto y detener a su conductor.

Según informan fuentes policiales, el detenido presentaba síntomas evidentes de hallarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, solicitando un indicativo de Policía Local para realizar la correspondiente prueba, pero tras negarse a realizar la prueba de alcoholemia y carecer de permiso de conducción, se le imputó además un delito contra la seguridad del tráfico.

Paralelamente, los agentes localizaron al segundo conductor en su domicilio, donde confesó los hechos y entregó varias llaves sustraídas del recinto, indicando además el lugar donde había escondido el vehículo que conducía. También fue detenido por robo con fuerza.

El propietario del establecimiento afectado confirmó a los agentes que faltaban dos vehículos y que días antes ya se habían sustraído otros dos en circunstancias similares.

La investigación, a cargo de agentes de la Comisaría de Distrito de Arrabal, permitió recuperar los cuatro turismos robados. El tercero fue localizado por otra patrulla de Seguridad Ciudadana en la calle Benjamín Franklin y el cuarto, por una patrulla de la Guardia Civil en la localidad de Villanueva de Gállego.

Los dos detenidos pasaron en la mañana de este jueves a disposición de la autoridad judicial competente, mientras la investigación continúa abierta y no se descarta la implicación de más personas en los robos.