Cipotegato 2026 en Tarazona: cuándo se celebra, su tradición y todos los actos del programa

Tarazona ya se prepara para uno de los momentos más especiales del año ya que mañana jueves 27 de agosto a partir de las 12:00 horas, se celebra el Cipotegato que un año más, saldrá de la Casa Consistorial y se abrirá paso entre una multitud que le recibirá con el tradicional lanzamiento de tomates. Será el comienzo de las fiestas generales en honor a San Atilano, que este año reúnen más de 300 actividades y se prolongarán hasta el martes 1 de septiembre.

El protagonista de 2026 tendrá que esperar hasta el último momento para revelar su identidad. Por ahora sólo se sabe que es un turiasonense de 49 años que llevaba 25 años presentándose al sorteo para poder encarnar al personaje. Un cuarto de siglo esperando una oportunidad que llegará cuando se abran las puertas del Ayuntamiento. Después vendrán seis días de fiestas, conciertos, actos religiosos, peñas, actividades infantiles y festejos taurinos. El Drogas, OBK y Lérica forman parte del cartel musical, mientras que la feria taurina contará, entre otros, con Roca Rey.

Cuándo es el Cipotegato 2026 y a qué hora sale

El momento más esperado llegará el jueves 27 de agosto a las 12:00 horas en la Plaza de España. El Cipotegato aparecerá con su característica vestimenta de franjas rojas, amarillas y verdes, máscara y capucha. A su alrededor le esperarán vecinos y visitantes preparados para lanzar miles de tomates.

Su salida marcará oficialmente el inicio de las fiestas. También habrá el repique y volteo de campanas y, cuando el protagonista complete su recorrido y regrese a la plaza, comenzará el desfile de las peñas junto a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y los Gaiteros de Tarazona. Posteriormente se celebrará un gran baño de espuma en la Plaza de Toros Vieja para una fiesta del Cipotegato que cada año genera mucha expectación. Reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional año atrae hasta Tarazona a numerosos visitantes que quieren presenciar una tradición difícil de confundir con cualquier otra.

Éste será el recorrido del Cipotegato por Tarazona

El itinerario de 2026 tiene una peculiaridad. El propio protagonista ha querido diseñar un recorrido que permita mostrar algunos de los lugares más representativos de la ciudad. De este modo, y tras dejar la Casa Consistorial, avanzará por la calle Mayor y continuará por la calle El Conde hasta el Arco de Palacio. Bajará después por Los Recodos hasta Fueros de Aragón y cruzará el puente de la Virgen del Río para dirigirse a la Plaza de Toros Vieja.

Allí realizará una parada en el bar S’ha Feito antes de retomar la carrera por el arco de acceso a la calle Prado. El recorrido seguirá por Laurales, la Catedral y la calle Iglesia. Después bajará por las escaleras de San Francisco y recorrerá el paseo de la Constitución. La parte final llevará al Cipotegato a cruzar el puente de la Catedral y subirá por la calle Marrodán hasta llegar nuevamente a la Plaza de España, donde se encuentra la estatua dedicada al personaje.

Cuál es el origen de la tradición del Cipotegato

La actual lluvia de tomates es el resultado de una tradición que ha ido cambiando con los años. Una de las leyendas más repetidas relaciona al Cipotegato con un preso al que se ofrecía la libertad si conseguía atravesar la ciudad mientras los vecinos intentaban impedírselo. Sin embargo, esa historia es como decimos leyenda y no existe documentación histórica que permita darla por cierta. Con el tiempo, el personaje fue evolucionando hasta adquirir el aspecto y el protagonismo que conserva actualmente.

Hoy la carrera del Cipotegato es inseparable de las fiestas de Tarazona. Y ser elegido para encarnarlo se ha convertido también en un reconocimiento especial para muchos turiasonenses. El caso de este año es un buen ejemplo: su protagonista llevaba intentándolo desde hace 25 años.

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Y después de la carrera, a las 18:30 horas tendrá lugar en la Plaza de España la XXXV Imposición del Pañuelo de Fiestas al monumento del Cipotegato, organizada por la Peña Dominguera. A las 19:00 horas llegará Jugando con el Cipotegato, una actividad pensada para niños de hasta siete años. Media hora después comenzará en Carrera Zaragoza la sesión musical Bailando con el Cipotegato, con la Orquesta Jaguar, que regresará al escenario a medianoche.

Conciertos de las fiestas de Tarazona 2026

La música ocupará buena parte de las noches. El viernes 28 a las 23:30 horas, El Drogas ofrecerá un concierto en el parking de la Catedral. El sábado 29 será el turno de OBK, también a las 23:30 horas. El domingo 30 llegará Lérica, mientras que el lunes 31 se celebrará Voy a Pasármelo Bien, un tributo a Hombres G. El Parque de Pradiel contará además con diferentes fiestas y sesiones de DJ para el público joven. A ello se sumarán las verbenas en la zona de la Virgen del Río y numerosas propuestas organizadas por las peñas.

Roca Rey y la Feria Taurina de Tarazona

La Feria Taurina arrancará el viernes 28 a las 18:00 horas con seis toros de Fuente Ymbro para Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano. El sábado habrá una novillada con picadores y el domingo 30 se celebrará una novillada sin picadores por la mañana. Por la tarde llegará otro de los grandes acontecimientos de las fiestas: Juan Ortega, Roca Rey y Aarón Palacio lidiarán seis toros de Jandilla a partir de las 18:00 horas. Y el lunes 31, a las 19:00 horas, se celebrará además el Concurso de Roscaderos, seguido de una exhibición de recortadores con anillas.

Los actos tradicionales hasta el 1 de septiembre

El viernes 28, festividad de San Atilano, se celebrará a las 11:00 horas una misa solemne en la Catedral de Santa María de la Huerta, seguida de la procesión de la Santa Reliquia. A las 13:00 horas, la Plaza de España acogerá el homenaje al Cipotegato 2026. Y el sábado 29 tendrá lugar otro de los grandes actos tradicionales: la Ofrenda de Flores y Frutos a la Virgen del Río, que comenzará a las 12:00 horas.

Las fiestas terminarán el martes 1 de septiembre. Después de una jornada con charangas, comida de hermandad y actividades infantiles, las peñas iniciarán a las 23:15 horas su desfile conjunto. A las 23:55 horas llegará la tradicional Quema del Sapo y, posteriormente, los fuegos artificiales pondrán el broche a unas fiestas que habrán comenzado seis días antes, cuando el Cipotegato vuelva a enfrentarse a su particular lluvia de tomates.