Día de Aragón 2026: historia, cuándo es, por qué se celebra el 23 de abril y dónde es festivo

El Día de Aragón se celebra el 23 de abril para homenajear a San Jorge, patrón de Aragón. La elección de esta fecha está vinculada tanto a la tradición religiosa como a la identidad cultural aragonesa. Según la tradición cristiana, San Jorge fue un soldado romano del siglo III que murió mártir por defender su fe, y su relación con Aragón se asocia a la legendaria batalla de Alcoraz, librada en 1096 cerca de Huesca, en la que los aragoneses combatieron contra fuerzas musulmanas.

Con motivo del Día de Aragón, se llevan a cabo diferentes actos en ciudades y pueblos. En primer lugar, destacan los Premios Aragón, que se conceden desde 1984 por la Diputación General de Aragón. Asimismo, se celebran actos institucionales en Zaragoza, Huesca y Teruel, así como en las Casas de Aragón repartidas por España y distintos países de Europa. Además, se celebran espectáculos tradicionales, como el de Alcañiz (Teruel), donde se recrea la leyenda de San Jorge venciendoal dragón con un ramo de flores. Finalmente, se realiza la elaboración de la bandera floral de Aragón con la participación ciudadana en la plaza Aragón de Zaragoza.

Qué día es el Día de Aragón 2026

Oficialmente conocido como el Día de Aragón, se celebra cada 23 de abril para rendir homenaje a San Jorge como santo patrón del antiguo Reino de Aragón. Esta festividad fue establecida por las Cortes de Aragón en 1461, con la intención de que fuera una celebración «perpetua, guardada, observada y celebrada solemnemente».

«San Jorge fue el jinete que en 1096 ayudó al rey Pedro I de Aragón, en la batalla de Alcoraz, para reconquistar la ciudad de Huesca. En 1461, las Cortes de Calatayud establecieron en su honor la festividad del 23 de abril, para que se guardara, observara y celebrara solemnemente. La primera Diputación General de Aragón de la democracia, aprobó en 1978, declarar el 23 de abril como Día de Aragón. El Día Internacional del Libro es una conmemoración que tiene como objetivo fomentar la lectura.Supuestamente coincide con el fallecimiento en 1616 de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega», detalla el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por qué se celebra el 23 de abril

La Batalla de Alcoraz enfrentó a cristianos y musulmanes por el control del Reino de Aragón. Según la tradición, la victoria cristiana, asociada a la figura de San Jorge, fue clave para la recuperación y expansión territorial de la región, consolidando a Aragón como un territorio de gran relevancia. En la actualidad, la ermita situada en el Cerro de San Jorge, en Huesca, recuerda este episodio histórico.

Posteriormente, en 1461, las Cortes de Aragón establecieron esta fecha como fiesta oficial, con el objetivo de perpetuar la devoción a San Jorge y reforzar la unidad del reino. Desde entonces, el 23 de abril se ha consolidado como un símbolo de la identidad aragonesa.

Según la tradición, San Jorge se convirtió en patrón del Reino de Aragón tras liberar a la ciudad de Huesca de un dragón, representación simbólica de la lucha entre el bien y el mal. En esta jornada, las tres provincias aragonesas celebran al santo con actos festivos, culturales y populares.

¿Es festivo el 23 de abril en Aragón?

El 23 de abril es festivo autonómico en Aragón, donde se celebra el Día de la Comunidad y San Jorge.

En Zaragoza, el jueves 23 de abril, desde primeras horas de la mañana, los jardines del Edificio Pignatelli, el Patio de la Corona y la propia Sala de la Corona acogerán una jornada de actividades para todos los públicos. Entre ellas, el público podrá disfrutar de una carpa mágica con Rubén Díaz, Civi Civiac y Javi el Mago, así como de espectáculos familiares como Carabín carabán de Almozandia, además de un concierto dedicado al arte mudéjar como Patrimonio Mundial de la UNESCO, a cargo de Berluna.

En Huesca, San Jorge se celebra bajo el lema «Aragón, tierra abierta», con una programación que incluye actividades culturales, educativas y deportivas. Entre ellas destacan torneos de pádel, frontenis, bádminton, natación, encuentros musicales, exposiciones y teatro de calle, además de actos tradicionales como el reparto de la torta de San Jorge.

En Teruel, el Día de Aragón combina literatura, música y tradición. El 23 de abril se celebra el Día del Libro y de la Rosa, con mercado de libros y flores, la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, espectáculos infantiles, entrega de premios de relato breve y un festival de jotas por la tarde.

En el resto de España (a excepción de Castilla y León), el 23 de abril no será día festivo. Mientras, los festivos nacional que restan tras el mes de abril se encuentran el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores; el 15 de agosto, festividad de la Asunción; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos; el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, Navidad.