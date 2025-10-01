Moreno extiende a todas las familias la deducción de 200 € por hijo y cierra su séptima rebaja fiscal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles que la deducción autonómica de 200 euros por hijo se aplicará a todas las familias andaluzas, eliminando el límite de renta vigente hasta ahora (25.000 euros en individual y 30.000 en conjunta).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en las Reales Atarazanas de Sevilla, Moreno ha explicado que la intención es aliviar el coste de tener un hijo y estimular la natalidad en una comunidad con saldo vegetativo negativo en siete de sus ocho provincias. Según cálculos de la Junta, la ampliación sumará unas 13.000 familias beneficiarias.

La deducción se incluirá en el proyecto de Presupuestos de 2026 y tendrá efectos retroactivos para nacimientos, adopciones o acogimientos desde el 1 de enero de 2025.

🔴 Universalizamos a todas las familias andaluzas la deducción de 200 € por nacimiento, adopción o acogimiento de hijos. El objetivo es ayudar a impulsar la natalidad. Una ayuda que se suma a las anteriores y va a beneficiar a unas 13.000 familias más. pic.twitter.com/NBQRxxQbUc — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 1, 2025

«Ampliamos esta ayuda eliminando el tope de renta para que alcance a más beneficiarios», ha indicado Moreno a los periodistas. El objetivo es «impulsar la natalidad». «Puede ser una medida escasa, pero ayuda. Es dinero que podemos recaudar, pero preferimos elevar la capacidad de consumo de las familias», ha explicado ante los medios.

Un informe reciente del INE fijó en casi 335.000 euros el coste total de criar un hijo en España, desde que nace hasta que se emancipa.

Paquete fiscal de 2026