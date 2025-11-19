Un hombre grave tras empujarlo su novia y caer desde una altura de dos metros en Benalmádena

Un hombre de unos 30 años ha sido hospitalizado en estado grave tras sufrir presuntamente un empujón de su pareja durante una discusión y caer por un desnivel de unos dos metros en Benalmádena (Málaga). La mujer ha sido detenida en un hotel.

Los hechos, adelantados por Sur, ocurrieron el pasado jueves. La Policía Local recibió una llamada en la que se informaba de que un hombre había caído desde una altura considerable y yacía inconsciente. En el lugar se personaron los servicios sanitarios, que evacuaron al herido al Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Dado que el hombre presentaba un grave traumatismo craneoencefálico, tuvo que ser finalmente trasladado al Hospital Regional Universitario de Málaga para ser intervenido quirúrgicamente.

La mujer, también de unos 30 años, fue detenida por agentes de la Policía Local en el hotel donde se hospedaba la pareja, de nacionalidad británica. Tras propinarle el supuesto empujón, abandonó el lugar de los hechos sin prestar ningún tipo de ayuda a la víctima.

La investigación ha quedado en manos de la Policía Nacional.

Detenido en un hotel de Vera

En otro orden de cosas, la Guardia Civil ha detenido en Vera (Almería) al hombre que arrancó de un mordisco parte del dedo a un agente en Garrucha (Almería) en agosto. El arresto se produjo este martes después de que el personal de un apartahotel alertara de los destrozos que estaba causando en una de las habitaciones.

Según han detallado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, hasta una veintena de agentes acudieron al establecimiento ante el estado de agitación del individuo. Tras reducirlo, fue trasladado al Hospital de La Inmaculada para recibir atención sanitaria.

El 26 de agosto, este mismo hombre sufrió un brote psicótico y le arrancó de un mordisco la última falange del dedo índice a un guardia civil. Luego la masticó y la escupió al suelo. Tuvo que ser reducido con tranquilizantes. El agresor acababa de salir de un centro de desintoxicación y llevaba tres días consumiendo drogas, según relataron sus padres.