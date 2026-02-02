Turner (ACS) inicia las obras del hospital Baptist Health Sunrise en Florida

Turner Construction Company (del grupo ACS) se sumó a Baptist Health y a líderes locales para celebrar la colocación de la primera piedra del Baptist Health Sunrise Hospital, una inversión de más de 500 millones de dólares realizada por Baptist Health con el objetivo de ampliar el acceso a una atención sanitaria de alta calidad para los residentes del oeste del condado de Broward.

El nuevo hospital será un campus moderno y centrado en el paciente, diseñado para satisfacer las necesidades inmediatas de la comunidad y el crecimiento a largo plazo. Una vez finalizada, la instalación mejorará la infraestructura sanitaria de la región. Se espera que el hospital abra sus puertas a los pacientes en 2029.

Un campus sanitario para el futuro

El Baptist Health Sunrise Hospital incluirá:

Un servicio de urgencias con 30 camas, áreas de triaje y atención de urgencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana

100 camas para pacientes hospitalizados una vez que alcance su capacidad máxima, incluidas 10 camas de cuidados intensivos, con posibilidad de ampliación en el futuro

Cuatro quirófanos para cirugía asistida por robot y margen para ampliar añadir quirófanos adicionales

Un edificio de consultorios médicos de 25.000 pies cuadrados que albergará una amplia gama de servicios médicos

El campus también incluirá una planta de energía central, diseñada para mejorar la fiabilidad y la resiliencia operativas. La planta proporcionará una fuente de energía y sistemas mecánicos dedicados y eficientes para respaldar las operaciones críticas del hospital, lo que ayudará a proporcionar una atención ininterrumpida a los pacientes durante los cortes de energía o los fenómenos meteorológicos extremos. Esta infraestructura respalda el rendimiento a largo plazo del hospital, al tiempo que refuerza la continuidad de la atención a los pacientes y al personal.

Diseñado y construido teniendo en cuenta la adaptabilidad, el hospital integrará tecnologías médicas avanzadas y una infraestructura flexible para adaptarse a los modelos de atención en evolución y a la futura expansión a medida que aumente la demanda.