Vox expulsará a García-Gallardo por calumnias contra la mujer de Abascal: «Es una animalada»

Juan García-Gallardo parece tener los días contados en Vox, al tramitarse su expulsión. Así lo ha anunciado este viernes el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, ante los medios de comunicación.

Garriga ha defendido la expulsión al tildar de «salvajadas» las acusaciones de García-Gallardo, ex vipresidente de Castilla y León sobre la mujer de Santiago Abascal.

La expulsión de García-Gallardo de Vox

«Espero que se expulse al señor García-Gallardo por calumnias y por decir auténticas animaladas. Mientras tanto, nosotros estamos al lado de los españoles a pesar de los intentos descalbalgarnos teledirigidos desde Génova», ha sostenido.

El pasado martes, Juan García-Gallardo acusó a Abascal de utilizar a su mujer para cobrar a través de un proveedor de Vox. Unas declaraciones que ya han tenido su respuesta por parte de la formación, y que serían «la gota que colma el vaso» tras reiterados ataques a la actual cúpula de Vox, tras que la formación decidiera prescindir de él como líder en Castilla y León, tras no querer abandonar la vicepresidencia del Gobierno, cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) decidió romper las coaliciones con el PP por «incumplir» los pactos en materia migratoria.

Vox acusa a los ex de «instrumentos» del PP

Para Bambú, García-Gallardo estaría siendo un instrumento del PP, junto con Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith, cuyo objetivo es «tomar» Vox y frenar el empuje de la formación a nivel nacional en su mejor momento electoral, donde en Castilla y León han conseguido su resultado histórico tras alcanzar el 18,9% de los votos.

De hecho, esta semana los tres ex dirigentes de Vox fueron junto con José Ángel Antelo (de quien García-Gallardo es abogado) las cabezas visibles de un manifiesto que han suscrito en su mayoría aquellos ex cargos de Vox que se quedaron fuera de listas o no sacaron representación en las anteriores elecciones y que piden un congreso extraordinario «ante la deriva» de Vox y sus «malas expectativas» electorales. Un asunto que tachan de «paradójico» desde Bambú, tras los escaños cosechados también en Extremadura y Aragón, donde han doblado su representación.

Tras que Vox abra el expediente de expulsión a García-Gallardo, la decisión de expulsión la tomará un órgano independiente. Un proceso en el que están inmersos los citados Smith y Antelo, por romper la disciplina interna del partido, según estipulan los estatutos de Vox, que el propio todavía concejal madrileño avaló como vicepresidente de la formación.