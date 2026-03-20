La UE lo hace oficial y confirma el palo al Gobierno: hito histórico para los autónomos en España

La relación entre las normativas europeas y su aplicación en los Estados miembros no siempre es fluida, y el caso reciente que afecta a España y a los trabajadores autónomos vuelve a ponerlo sobre la mesa. La Comisión Europea ha decidido llevar al país ante instancias comunitarias por no haber incorporado correctamente una directiva clave en materia de IVA, una situación que, según diversas organizaciones, estaría perjudicando directamente a miles de pequeños empresarios.

El debate no es menor, ya que afecta a la competitividad, la simplificación administrativa y, en última instancia, a la supervivencia de muchos negocios. En concreto, el conflicto gira en torno a la llamada “franquicia del IVA”, un mecanismo pensado para aliviar la carga fiscal de los autónomos con menor volumen de ingresos. Mientras que otros países de la Unión Europea ya han adaptado su legislación para permitir este régimen especial, España sigue sin hacerlo. Esto ha generado críticas por parte de asociaciones como ATA, que consideran que se está produciendo una discriminación frente a profesionales de otros Estados miembros.

Hito histórico para los autónomos en España

Ya sabemos que los autónomos son el último escalón del país. Y, además, la lentitud en la transposición de esta directiva contrasta, según denuncian, con la rapidez en aplicar otras normas que implican mayores obligaciones fiscales.

Qué dice la directiva europea sobre los autónomos

La normativa en cuestión forma parte de las reformas impulsadas por la Unión Europea para modernizar el sistema del impuesto sobre el valor añadido. Según explica la propia Comisión en su portal oficial sobre el IVA, el objetivo es simplificar las obligaciones para las pequeñas empresas y reducir cargas administrativas innecesarias. En este contexto, se establece la posibilidad de que los Estados miembros introduzcan un régimen de exención para autónomos con ingresos por debajo de un determinado umbral.

Este límite se ha fijado en hasta 85.000 euros anuales, aunque cada país puede adaptarlo dentro de ciertos márgenes. La lógica es clara: permitir que los pequeños negocios operen sin tener que repercutir IVA ni presentar declaraciones periódicas complejas, lo que facilita su actividad y reduce costes indirectos. Muchos no ganan lo suficiente pero igualmente deben pagar el IVA o pagar la cuota de autónomos de forma obligatoria aunque no tengan ingresos.

Organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) también han respaldado este tipo de medidas en distintos informes sobre fiscalidad y emprendimiento, señalando que simplificar el cumplimiento tributario favorece la creación de empresas.

Qué ocurre en España

A pesar de que la directiva debía haberse incorporado al ordenamiento jurídico nacional hace tiempo, España aún no ha dado ese paso. Esta falta de transposición es precisamente lo que ha motivado la intervención de la Comisión Europea, que considera que se está incumpliendo el derecho comunitario. El procedimiento puede derivar en sanciones si no se corrige la situación en los plazos establecidos.

Desde el punto de vista práctico, esto implica que los autónomos españoles no pueden acogerse a este régimen de franquicia del IVA, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos. En la práctica, deben seguir repercutiendo el impuesto, presentando declaraciones trimestrales y asumiendo una carga administrativa que podría evitarse si la normativa estuviera adaptada. Esta diferencia genera una desventaja competitiva, especialmente para quienes trabajan en mercados internacionales o digitales.

Por qué es importante para los autónomos

El impacto de esta situación va más allá de una cuestión técnica. Para muchos profesionales, especialmente aquellos que están empezando o que tienen ingresos modestos, el IVA supone una complicación significativa. No solo por el pago en sí, sino por la gestión que implica: facturación, contabilidad, declaraciones y posibles inspecciones.

La posibilidad de acogerse a un sistema simplificado permitiría centrar esfuerzos en la actividad económica en lugar de en la burocracia. Además, reduciría el riesgo de errores y sanciones derivadas de incumplimientos formales. En este sentido, la medida no solo tiene un componente fiscal, sino también de apoyo al emprendimiento y al tejido productivo más pequeño.

Críticas y posicionamiento del sector

Las asociaciones de autónomos han sido especialmente críticas con la falta de avance en este ámbito. Consideran que la demora en aplicar esta directiva refleja una falta de prioridad hacia las necesidades reales del colectivo. También señalan una cierta incoherencia en la política fiscal, ya que, según denuncian, se implementan con mayor rapidez aquellas medidas que incrementan la recaudación.

Desde ATA, por ejemplo, se ha defendido que la implantación del IVA franquiciado sería un paso importante hacia la equiparación con otros países europeos. Argumentan que no se trata de una ventaja injustificada, sino de una medida prevista por la normativa comunitaria y pensada precisamente para equilibrar el sistema.