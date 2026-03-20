Dos mujeres, tras pillarlas robando en un súper de Manacor: «Vamos a volver y os vamos a arrancar la cabeza»

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres a las que sorprendieron robando en un supermercado de Manacor, en Mallorca. Están acusadas de un delito de robo con violencia, atentado contra agente de la autoridad y lesiones.

Los hechos se produjeron la tarde del pasado martes, cuando varias patrullas fueron movilizadas en el centro de la capital del Llevant, ya que en un supermercado se había desatado una pelea entre el personal del establecimiento y dos mujeres.

Cuando llegaron al lugar, los agentes observaron a dos mujeres jóvenes que estaban insultando y amenazando a los trabajadores. De hecho, escucharon cómo las presuntas ladronas les gritaban: «Os vamos a cortar las piernas, vamos a volver y os vamos a arrancar la cabeza».

Ante tales amenazas, los agentes intercedieron entre las mujeres y el personal, ya que los ataques de las mujeres no paraban.

El encargado del supermercado informó a la Policía Nacional de que momentos antes las dos mujeres se habían personado en el supermercado y una de las trabajadoras las había sorprendido guardándose productos en sus chaquetas.

Las presuntas ladronas, al ser sorprendidas, empezaron a empujar tanto a la trabajadora como al encargado, provocándoles arañazos y erosiones.

Mientras una de las patrullas recababa información de lo sucedido, dos agentes empezaron la identificación de las dos mujeres, las cuales dejaron caer del interior de sus chaquetas los productos y efectos sustraídos para desprenderse de los mismos.

Las presuntas autoras presentaban una actitud totalmente beligerante hacia la labor policial, lanzando amenazas e insultos contra los agentes, por lo que fueron conminadas a que depusieran su actitud e hicieran caso a las órdenes de los agentes, llegando a forcejear contra uno de los policías.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de las dos mujeres como presuntas autoras de un delito de robo con violencia, atentado a agente de la autoridad, amenazas y lesiones, procediendo al traslado de ambas hasta dependencias policiales.