Zac Efron y Nicole Kidman se enamoran apasionadamente en ‘Un asunto familiar’

Después de que Anne Hathaway se enamorase de un chico 15 años más joven que él en el último gran éxito de Amazon Prime Video, La idea de ti, ahora le toca el turno a Nicole Kidman de iniciar un romance con un yogurín. La actriz australiana de 56 años tendrá una tórrida aventura con , nada más y nada menos que Zac Efron, en la película Un asunto familiar que se estrenará el próximo 28 de junio en Netflix. Ya se puede ver el trailer de esta comedia romántica dirigida por Richard Lagravenese y escrita por Carrie Solomon. A la ganadora del Oscar por Las horas y al protagonista de High School Musical se les une una de las grandes promesas de la industria, Joey King, conocida por sus participaciones en las películas Mi primer beso o Bullet Train (y por ser amiga íntima de Taylor Swift). Una película que promete convertirse en todo un fenómeno dentro de la plataforma de vídeo y que se une así a contar historias de amor entre mujeres maduras y chicos más jóvenes que ellas.

¿De qué trata?

Cuando Zara (Joey King) comienza a trabajar como asistente para la estrella de cine Chris Cole, a quien interpreta Zac Efron, no se imagina que Brooke, su madre (Nicole Kidman), acabará liado con él. Completa el reparto la icónica Kathy Bates, que dará vida a la abuela de Zara.

En el primer avance ya podemos ver cómo la joven descubre que su madre y su jefe están juntos. En una conversación que la joven mantiene con su madre, esta confiensa que «estoy empezando a sentir cosas que nunca pensé que volvería a sentir, no desde que murió tu padre», a lo que Zara le responde: «¡No! ¡No acabas de decir eso!».

Más comedia y menos drama

La idea original puede recordar a la recientemente estrenada La idea de ti, ese gran éxito en Amazon Prime Video en el que una madre soltera interpretada por Anne Hathaway se enamora del ídolo juvenil de su hija, al que da vida Nicholas Galitzine. Mientras que esta cinta resultó un drama ligero , Un asunto familiar, viendo el primer adelanto, parece que se inclina más hacia la comedia y el absurdo. Teniendo en cuenta el revuelo que ha causado el tráiler (se ha hecho viral a nivel mundial), no cabe duda de que será uno de los grandes éxitos de Netflix para este verano.

Esta no es la primera vez que la ex estrella de High School Musical y la protagonista de Big Little Lies comparten pantalla. Hace unos 12 años ambos fueron parte del elenco de Paperboy, un drama dirigido por Lee Daniels que pasó sin pena ni gloria por la taquilla. En esta ocasión les acompaña la gran Katy Bates (Misery) y Joey King, una de las actrices de moda, que ha pasado de niña prodigio en cintas como Expediente Warren o Crazy Stupid Love, a ser una estrella gracias a la saga Mi primer beso (una trilogía de Netflix) y Bullet Train además de haber sido nominada a los premios Emmy como mejor actriz de reparto en una miniserie gracias a la magnífica The Act.