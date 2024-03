‘The Idea of You’: ¿Cuándo se estrena en España la película de Anne Hathaway inspirada en Harry Styles?

Prime Video se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las plataformas de streaming predilectas en cuanto a adaptaciones literarias se refiere. Ahora, y para sorpresa de todos sus suscriptores, un nuevo best seller cobrará vida en la pequeña pantalla: The Idea of You.

La producción está basada en la novela del mismo nombre de Robinne Lee. Una historia de romance y pasión que mezcla los estereotipos de la edad. Una apuesta de lo más acertada que no solo ha sido un éxito absoluto en ventas, sino que, también, ha sido inspirada en una de las grandes estrellas actuales del panorama musical.

Primera imagen de la banda ficticia “August Moon” que simulan ser One Direction, dicha banda aparecerá en la película “The Idea of You” que es un fanfic de Harry Styles. pic.twitter.com/6lDy8RuwRQ — Indie 505 (@Indie5051) March 5, 2024

Harry Styles se ha convertido en uno de los mayores referentes del momento, de eso no cabe duda. Por ello, aunque la escritora asegura que nunca quiso girar su novela entorno al artista de 30 años, lo cierto es que terminó siendo su fuente de inspiración. Un detalle muy revelador que ha causado furor entre el público.

¿De qué trata The Idea of You?

Tal y como se ha confirmado, The Idea of You narra la historia de Sophie, una madre divorciada, de 40 años, que ve como su marido la abandona por una mujer mucho más joven. Tras intentar tener un fin de semana idílico con su hija adolescente, la mujer conoce a Hayes Campbell, de 24 años (que sería el personaje inspirado en Harry Styles).

El joven es el cantante principal de la boyband más popular del momento, August Moon (una situación que vivió el británico con One Direction). Un viaje inesperado que dará lugar a un romance que cambiará por completo la vida de Sophie. Por ello, y ante esta pequeña premisa, todos se preguntan lo mismo.

#LaIdeaDeTenerte , con Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, disponible el 2 de mayo. pic.twitter.com/45oBKMV8aN — Prime Video España (@PrimeVideoES) March 6, 2024

¿Cuándo se estrena la película?

La plataforma de Prime Video ha comunicado de forma oficial que el largometraje estará disponible en la plataforma el próximo 2 de mayo. Un lanzamiento que se realizará de manera simultánea a nivel global, pues los suscriptores de cualquier parte del mundo podrán ver la película.

Con este estreno el público será testigo de un estreno muy diferente a lo acostumbrado hasta ahora. Asimismo, la trama se presenta con un elenco absolutamente arrollador. De hecho, la actriz Anne Hathaway, de 41 años, será la encargada de dar vida a la protagonista. Por su parte, el papel del ídolo juvenil lo encarnará el actor Nicholas Galitzine, de 29 años.

Todo ello sumado a la interpretación de artistas de la talla de Reid Scott, Ella Rubin, Heddy Nasser, Viktor White, Perry Mattfeld, Annie Mumolo, Chandler Lovelle y Brent Bailery, entre otros. Sin lugar a dudas, un estreno que viene pisando fuerte y que promete convertirse en una de las grandes apuestas del año en la plataforma.