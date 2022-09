Zac Efron desvela el verdadero motivo de la transformación de su rostro

A mediados del año pasado, unas imágenes de Zac Efron dieron la vuelta al mundo, debido a que el actor estadounidense estaba totalmente irreconocible. Rápidamente se habló sobre unos supuestos retoques estéticos en el rostro, algo sobre lo que el actor se ha sincerado recientemente.

Más de un año después, ha sido el propio Zac Efron el que ha querido aclarar a qué se debía su aspecto en aquel momento, que actualmente ha vuelto a la normalidad. De esta forma, ha revelado que la causa del hinchazón fue a un percance que sufrió en su casa.

«Me rompí la mandíbula», comienza explicando el artista en su última entrevisa. «Esto pasó porque estaba corriendo en calcetines por mi casa cuando me resbalé y me golpeé la barbilla contra el suelo», explicó, añadiendo que tras la caída llegó a desmayarse.

Zac Efron has never been so relatable pic.twitter.com/o7CjSNk7Uy

El actor cuenta que perdió el conocimiento y, cuando se despertó, tenía literalmente «el hueso de la barbilla colgando de su cara». Una lesión por la que tuvo que ser rápidamente trasladado al hospital, debido a que se lesionó los músculos maseteros en el interior de la cara y la mandíbula.

Ahora, el actor ha decidido contar la explicación médica de los motivos por los que su cara se le desfiguró por un tiempo: «La razón por la que mi cara estaba hinchada era porque los músculos de mis mejillas crecieron temporalmente debido a mi lesión», concluía el actor, que ya se le puede ver con su rostro habitual.

De hecho, el actor ha asegurado que no fue consciente del revuelo que había causado su aspecto físico hasta que su propia madre le llamó por teléfono visiblemente alarmada, para preguntarle si había pasado por quirófano para someterse a algún retoque estético.

Zac Efron reveals to @MensHealthMag what caused his 2021 face transformation.

According to the actor, he shattered his jaw while running in his house with socks on.

🔗: https://t.co/1RoIrGfpcS pic.twitter.com/H2PX8Ciwmr

— Pop Crave (@PopCrave) September 7, 2022