‘Red, White and Royal Blue’: ¿habrá secuela de la película de Prime Video?

Prime Video lo ha vuelto a hacer. La popular plataforma de streaming ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nueva adaptación literaria, Red, White and Royal Blue. Eso sí, en esta ocasión lo ha hecho de la mano de una novelista estadounidense que arrasa entre el público joven.

Casey McQuiston debutó en el mundo de las letras con Red, White and Royal Blue, una historia que arrasó tanto en ventas que, incluso, fue incluida en la lista The New York Times Best Seller list. Debido a ello, y a la maravillosa trama que se nos presenta, no es de extrañar que algunos gigantes del streaming hayan querido dar vida al Príncipe Henry y a Alex Claremont-Diaz.

Haciendo realidad los sueños de millones de lectores, Prime Video dio la bienvenida a su catálogo audiovisual a la película de Red, White and Royal Blue. Un lanzamiento muy esperado por los suscriptores que tuvo lugar este 11 de agosto y cuyos personajes protagonistas fueron interpretados por los actores Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine.

Así pues, a través de esta adaptación, Prime Video proyecta la historia de un romance secreto entre el hijo de una Primera Dama presidenta de Estados Unidos y un príncipe británico. Una historia ficticia que combina drama, romance, humor y una gran crisis diplomática.

¿Habrá secuela de Red, White and Royal Blue?

La adaptación ha sido todo un acierto por parte de la plataforma de Prime Video, de eso no cabe la menor duda. Por ello, y ante ese glorioso final, no es de extrañar que muchos fans quieran saber si la historia tiene cabida a una nueva entrega.

Al respecto, cabe señalar que no se ha dado luz verde a la realización de una segunda película. Además, en su formato original, se trata de una novela autoconclusiva. Por este motivo, su autora todavía no ha publicado una nueva parte de la historia y tampoco ha dado señales de querer hacerla.