Éste es el motivo por el que Taylor Swift no pisaba España desde hace 13 años

Kiko Matamoros ha dado una noticia en el programa ‘Ni que fuéramos’ que ha hecho saltar todas las alarmas. El colaborador entiende que el público esté revolucionado por la llegada de Taylor Swift a Madrid, pero cree que todo ha sido fruto del marketing que ha hecho el equipo de la cantante. Ha recordado que Taylor visitó la capital hace 13 años y apenas fueron a verla 4.000 personas, una cifra que está muy por debajo del dato que registrará en el estadio Santiago Bernabéu. La gira mundial ‘The Eras Tour’ ha llegado a la capital y fuentes cercanas aseguran que este proyecto generará más de 20 millones de euros, pero ¿por qué la artista ha estado tanto tiempo sin visitar nuestro país.

Fuentes cercanas insisten en que Taylor no tiene nada en contra de España, de hecho tenía previsto actuar en Madrid antes de que se desatase la pandemia ocasionada por el coronavirus. Era una de las estrellas invitadas al Mad Cool 2020, un festival que tiene bastante repercusión. El problema es que Swift tuvo que modificar su hoja de ruta y justo después su equipo pensó que lo más acertado era esperar un tiempo y regresar a la capital con un proyecto innovador. Este miércoles 29 de mayo y mañana, jueves 30, está previsto que el Santiago Bernabéu reciba a 65.000 personas para disfrutar del espectáculo que ha preparado la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Taylor Swift está cosechando grandes éxitos con su gira internacional, aunque también arrastra varias polémicas. Han asegurado que los responsables de la seguridad del espectáculo no permiten que los fans entren con botellas al recinto.

Es un problema porque a estas alturas del año ya hace bastante calor y la gente teme desmayarse. El rumor ha ido creciendo y haciéndose grande poco a poco, así que un admirador del artista ha roto su silencio y ha asegurado que en ningún momento le han prohibido introducir bebidas en el espectáculo. La única norma que ponen es que no estén cerradas.

El horario del concierto de Taylor Swift

Taylor lo tiene todo preparado para que sus fans guarden un recuerdo estupendo de este espectáculo. El grupo Paramore ejercerá de telonero y está previsto que el concierto empiece a las 18:45. Según pone en las entradas, durará 45 minutos, así que el show de Swift arrancará alrededor de las 20:00 horas.

En estos momentos hay que resaltar un dato importante. Antes de cantar en Madrid, la compositora ofreció su mejor versión en Lisboa. Hubo un fallo técnico y salió más tarde al escenario, algo que revolucionó a los fans y que generó una situación bastante tensa.

El diario The Sun asegura que hay mucha gente descontenta porque Taylor Swift no se disculpó con nadie después de haberse retrasado. No podemos olvidar que los fans hacen colas durante varios días para poder verla de cerca, por eso no entendieron su comportamiento. Pero, ¿cuándo se puede entrar al Santiago Bernabéu para intentar coger un buen sitio? Hay dos tipos de entrada. Aquellos que han comprado un pase VIP pueden acceder a la pista a las 15:30 horas. Sin embargo, el resto de asistentes tendrá que luchar por conseguir su puesto a partir de las 16:30.

¿En qué hotel se queda Taylor Swift?

Taylor Swift aterrizó en España el martes 28 de mayo a las 14:30 y fue directa al Hotel Rosewood Villa Magna, un establecimiento de lujo ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid. El hotel tiene cinco estrellas y cuenta con todo tipo de comodidades, además los responsables del mismo han adaptado la mejor habitación a las necesidades del artista. Se encuentra a dos kilómetros del estadio Santiago Bernabéu, el lugar donde Taylor se encontrará con sus fans.

Tal y como se explica en la página web de este complejo, tienen disponibles 154 habitaciones y suites que «se caracterizan por su discreta elegancia, su estética distinguida, la comodidad de su mobiliario, así como por la inmejorable calidad de su lencería y amenities». Y hacen hincapié en dejar claro que es «un auténtico remanso de lujo discreto y cosmopolita en el animado y vibrante centro de Madrid».

Fans de Taylor Swift en el exterior del Hotel Rosewood Villa Magna#TaylorSwiftErasTourEspaña #MadridTStheErasTour pic.twitter.com/Y5URO4TqdY — Vida de Madrid (@VidaDeMadrid) May 28, 2024

En concreto, el dormitorio que ha elegido Taylor se llama Royal Anglada House y cuenta con 410 metros cuadrados divididos en dos zonas completamente diferenciadas: una habitación de 260 metros y una terraza de 150 metros con vistas a la capital. Lo cierto es que la situación es inmejorable, aunque el artista se ha decantado por este hotel porque su suite incluye un mayordomo personal y dispone de varios dormitorios que le permitirán descansar antes de subirse al escenario.