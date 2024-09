Tráiler de ‘A Real Pain’: La película de Jesse Eisenberg que ha encantado a la crítica internacional

El actor nominado al Oscar Jesse Eisenberg vuelve a sentarse tras las cámaras con A Real Pain, una historia que el director coprotagoniza junto a la estrella de Succession, Kieran Culkin. En el filme, ambos dan vida a dos familiares que realizan un viaje a Polonia para homenajear a su querida abuela. Sin embargo, este recorrido actual por los lugares del Holocausto termina degenerando en las antiguas tensiones de la inhóspita pareja. La critica internacional ha sido unánime con una cinta que en su preestreno en Sundance logró llevarse el Premio al Mejor guion. Ahora, el título independiente lanza su primer tráiler de lo que parece un puro recorrido emocional a través del humor y por supuesto, un drama familiar bastante sentido.

Desde luego, A Real Pain se está ganando con creces ser una de las sorpresas del año. Por el momento, mantiene un 91% de reseñas profesionales positivas en webs de referencia como Rotten Tomatoes y en la mayoría de la prensa norteamericana se alaba la labor del actor de La red social como cineasta, destacando un estilo humanista bastante cercano al cine de Alexander Payne (Los que quedan). Eso sí, habrá que esperar a la respuesta del público cuando la cinta se estrene el próximo mes de noviembre. El guion original escrito por Eisenberg es la segunda creación de este incipiente realizador, después de debutar en 2022 con Cuando termines de salvar el mundo. Una ópera prima producida por A24 y protagonizada por Finn Wolfhard y Julianne Moore que no terminó de convencer del todo a la audiencia. No obstante, el neoyorquino parece haber encontrado su camino como autor con lo que a todas luces, representa el nacimiento de una nueva voz en el relevo audiovisual estadounidense.

¿De qué trata ‘A Real Pain’?

Si atendemos a la sinopsis oficial, A Real Pain narra lo siguiente: «David (Eisenberg) y Benji (Culkin) son dos primos muy diferentes que se reúnen para hacer un viaje por Polonia en honor a su querida abuela. A pesar del entusiasmo inicial, la aventura da un giro cuando las tensiones de esta extraña pareja resurgen en el contexto de la historia familiar».

Aparte de Eisenberg y Culkin, el filme completa su reparto con Will Sharpe (The white Lotus), Jennifer Grey (Dirty Dancing), Kurt Egyiawan (La Casa del dragón) y Ellora Torchia (Midsommar), mientras que en la producción ejecutiva encontramos a Dave McCary, Ali Herting, Jennifer Semler, Ewa Puszcynska, el propio director y la dos veces ganadora de la Academia, la actriz Emma Stone.

En el adelanto podemos apreciar cómo A Real Pain transita en buena medida alguno de los rasgos más comunes del género de la road movie. Representando el recorrido dramático y experiencial de los dos protagonistas en paralelo al de un viaje del que no saldrán como empezaron.

La improvisación de Kieran Culkin

Jesse Eisenberg terminó contándole a la revista Esquire como trabajar con Culkin había abierto su perspectiva sobre las tomas improvisadas en las películas. Pues en un principio era un aspecto que anteriormente rechazaba como director y también como intérprete.

«Realmente no me gusta la improvisación, pero Kieran es un intérprete muy inusual. Decía cosas que se desviaban del guion y muchas veces eran simplemente mejores», comenzaba señalando Eisenberg. Contrariamente a su filosofía y la concepción de su forma de rodar y editar un filme, el realizador cambió de opinión al ver el trabajo del hermano mediano de Macauley y Rory Culkin: «Cuando escuché por primera vez algo que se desviaba del guion, me pareció una nota falsa porque tuve que mirar el guion durante mucho tiempo. Pero en la sala de edición terminamos usando algunas de las improvisaciones de Kieran porque resultaban naturales».

Por otra parte, podría parecer que Eisenberg escogió a su compañero de reparto gracias a su reciente serie de HBO, pero el cineasta le explicó a Indiewire que no había visto nunca la ficción de los acaudalados Roy. «Mi hermana me dijo ‘Hay una persona que podría interpretar este papel: Kieran Culkin’. Terminé el guion y aproximadamente un año después, estábamos en condiciones de hacerle una oferta y yo estaba rezando para que la aceptara (…) Fue difícil ficharlo, pero es muy bueno en la película. Los dos somos buenos en la película, pero él es genial», terminaba de contarle al medio.

Culkin terminó ganando el Globo de Oro al Mejor actor principal en Succession y desde entonces, lo hemos podido ver en El padre de la novia parte 3 y en Sin movimientos bruscos. Para ver A Real Pain en España tendremos que esperar hasta el 10 de enero de 2025.