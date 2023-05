¿Sorprendidos con el final de ‘Succession’? Pudo ser mucho peor para su protagonista Jeremy Strong

Succession ha sido una de esas series que marcan una época, del mismo modo que anteriormente sucedió con Mad men, Breaking bad o Juego de tronos. Desde su estreno en 2019 las luchas de poder de la familia Roy y su conglomerado del mundo de entretenimiento nos han mantenido en tensión a lo largo de 4 temporadas. El pasado lunes, HBO emitió el capítulo final y conclusión ha seguido el tono que venía marcado la ficción desde su capítulo piloto. Sin embargo y aunque de primeras pudiese parecer lo contrario, el final para Jeremy Strong, el actor que interpreta a Kendall, pudo ser mucho más trágico cuando terminaron de rodar su última escena.

(El siguiente artículo contiene spoilers del final de la serie)

Como ya sabrán los que han terminado la serie , Kendall está a punto de tomar las riendas de Waystar Royco, pero en el último momento su hermana Siobhan (Sarah Snook) vota a favor de la venta de la empresa, traicionando la idea que habían pactado a priori, los tres hermanos. Roman (Kieran Culkin) termina aceptando la realidad y se lo toma como casi un respiro después de todo lo que ha vivido, mientras que el personaje de Snook prefiere estar a la sombra de su marido Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen), el nuevo CEO de la corporación. La fría servidumbre de ella hacia su pareja ejemplifica a la perfección la tragedia del trío fraternal en el que ninguno termina con un final feliz.

El caso de Kendall quizás es el más duro de todos porque una vez más, estuvo a punto de coronarse como rey. En su última secuencia podemos verle pasear cerca del rio Hudson, seguido de cerca por su guardaespaldas. Preso de su actuación del método, Strong le ha contado a Variety el impulso que sintió nada más terminar la grabación:

“Traté de meterme en el agua después de cortar. Me levanté de ese banco y pasé lo más rápido que pude sobre la barrera y sobre los pilotes, y el actor que interpretaba a Colin (Scott Nicholson) corrió. No sabía que iba a hacer eso y él no lo sabía, pero corrió y me detuvo. No sé si en ese momento sentí que Kendall solo quería morir, creo que lo hizo, o si quería ser salvado esencialmente por un representante de su padre”.

Como bien comenta el intérprete, para él lo que sucede la votación de la junta es “un evento de nivel de extinción para el personaje”. El final de Succession nos deja un poco huérfanos a los amantes de la serie cerrando en gran medida el show creado por Jesse Amstrong.