Tráiler de ‘Dead for a Dollar’: El regreso al western de Walter Hill

Walter Hill, director de títulos de culto como The Warriors, recibirá en el Festival Internacional de Cine de Venecia el premio Cartier Glory, en relación a su carrera cinematográfica. No obstante, este no es un reconocimiento post-retiro, sino que el cineasta de 80 años estrenará en algún momento del 2022 su última película: Dead for a Dollar. Un western protagonizado por Christopher Waltz que acaba de mostrar su primer tráiler.

Waltz es en Dead for a dollar, un cazarrecompensas del viejo oeste (imposible no pensar en Django: desencadenado) que se enfrenta a un viejo enemigo. Protagonizada por Waltz, este western cuenta con un elenco de caras reconocidas. Willem Dafoe, Rachel Brosnahan, Hamish Linklate, Benjamin Bratt, Guy Burnet, Brandon Scot y Scott Peat completan el reparto principal. La sinopsis oficial de Dead for a dollar es la siguiente: “El cazarrecompensas veterano Max Borlund se encuentra en las profundidades de México, donde se encuentra con el jugador profesional y forajido Joe Cribbens, un enemigo jurado que envió a prisión años antes. Max tiene la misión de encontrar y devolver a Rachel Kidd, la esposa de un rico hombre de negocios, quien, según cuenta la historia Max, ha sido secuestrada por Buffallo Soldier Elijah Jones. Max finalmente tendrá por delante un enfrentamiento para salvar el honor”.

No es la primera vez que Hill encuentra en el género del viejo oeste, un espacio donde se siente cómodo. Gerónimo, una leyenda, Wild Bill o capítulos de series como Deadwood y Los protectores son buena prueba de ello. El propio director lo reconocía su amor por el western en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter: “Cuando era niño, mie hermano y yo solíamos ir al cine todos los fines de semana. Apreciaba los musicales y las comedias y todo eso. Pero los western eran mis favoritos. Siempre he admirado su elegante sencillez. Me interesan mucho las personas que viven en condiciones primarias, que se enfrentan a problemas complicados que tienen que resolver en términos personales, sin recurrir a un gobierno o a una autoridad superior”.

Dead for a Dollar se estrenará mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Venecia mañana 5 de septiembre, en la sección oficial fuera de concurso. Más tarde, llegará a los cines el próximo 30 de septiembre en Estados Unidos. En España todavía no tiene una fecha en el calendario señalada para su proyección.