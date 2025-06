Todo el mundo habla de esta película de Netflix y con razón: casi dos horas de pura adrenalina

Si en otros años, la «gran N roja» destacó por producciones reconocidas repletas de estrellas, en el presente 2025 la apuesta está siendo radicalmente contraria. La marca liderada por Ted Sarandos se está preparando para volver a servir los blockbuster más llamativos, pero por el momento su dedicación a las historias con un bajo presupuesto que dan en el clavo de lo que solicitan sus suscriptores, logrando por el camino unos datos de visualización tremendo. Ese es el caso precisamente de Harta, la nueva película de Netflix de dos horas que está arrasando en el catálogo con la dura historia de una madre que hará todo lo posible para luchar por su hija.

Por mucho que hace algunos meses el estudio estrenase Estado eléctrico, la distopía protagonizada por Millie Bobby Brown con 300 millones de dólares de presupuesto, la tónica general de la compañía californiana ha sido la de producir más títulos originales que respondiesen con más precisión a las exigencias de su algoritmo. Con ello, nos hemos topado a lo largo de los últimos meses con producciones coreanas, true crimes y documentales actuales del impacto de Titán: La tragedia del OceanGate. Porque aunque la empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings nos haya regalado apuestas de acción visceral como Estragos, dramedias «buenrolleras» a la altura de Nonnas o thrillers psicológicos como Delicious, la realidad del servicio de transmisión ha sido la de mantener un perfil bajo. Quizás porque entre otras cosas, la major sabe lo que se avecina en un 2026 que a priori, tendrá filmes tan notorios como lo nuevo de Kathryn Bigelow, A House of Dynamite o The Continuing Adventures of Cliff Booth, la continuación del universo de Érase una vez en Hollywood con un guion de Tarantino y que en esta ocasión dirigirá David Fincher. Pero Harta es una película de Netflix de su tiempo y a pesar de no contener a nombres reconocibles en su cartel, sus dos horas de metraje están siendo tan sugerentes para los espectadores como para auparla durante varias semanas en el Top 10 viral de la plataforma líder en el streaming.

Puede que tras Harta no se esconda la figura de un realizador de renombre. No obstante, nadie puede decirle a Tyler Perry que le falta experiencia a los mandos de un proyecto, ya sea una comedia familiar ligero o un drama social como el que recomendamos hoy. Eso sí, su carrera comenzó actor apareciendo en filmes tan relevantes como Perdida (2014) o El vicio del poder (2018). Como autor hablamos de una figura que ha dirigido hasta cinco largometrajes para la compañía, aparte de formar parte de la creación de dos series como Beauty in Black (2024) o She the People (2025). A traición (2020), Secretos, mentiras, pasiones y jazz (2022), El regreso a casa de Madea (2022), Seis Triple Ocho (2024), Mea culpa (2024), la mayoría de sus narraciones tienen un claro componente de blaxplotation, con un casting de intérpretes y de personajes en su mayoría negros. Y claro, en Harta Perry remite su dinámica de selección de actores a través de un drama sobre la maternidad que ha enganchado a millones de personas por todo el mundo.

¿De qué trata ‘Harta’?

La sinopsis oficial de Harta es la siguiente: «Janiyah es una madre soltera a la que le comienzan a ir mal las cosas después de varios sucesos inesperados, iniciados porque su hija necesita varios cuidados médicos, terminando en manos de los asuntos sociales. Nadie parece escucharla y perder a su hija termina siendo el último punto de ebullición antes de estallar y cometer un acto de violencia irremediable».

Harta es la película de Netflix con el final más duro que hemos visto últimamente, por eso no recomendamos enfrentarse a sus dos horas de situaciones límite si lo que se busca es un cálido entretenimiento de domingo. En el casting principal encontramos a Taraji P. Henson, la nominada al Oscar por El curioso caso de Benjamin Button (2008) y actriz de cintas tan conocidas como Figuras ocultas (2016), acompañada por perfiles como Sherri Shepherd (Friends) o Teyana Taylor, a quien veremos próximamente junto a Leonardo DiCaprio en Una batalla tras otra, la última cinta del cineasta Paul Thomas Anderson. Glynn Turman, Sinbad, Rockmond Dunbar, Derek Phillips y Tilky Jones completan el elenco secundario.

La película de Netflix: dos horas de tensión

Harta lleva tres semanas liderando el Top 10 de películas de habla inglesa más vistas en Netflix. Superando las 20 millones de visualizaciones, también es la Nº1 en 45 países, acumulando un total de 36 millones de horas vistas. La lista completa actual es la siguiente: