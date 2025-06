El thriller de Netflix que casi nadie conoce y que vas a devorar en un día: la mezcla perfecta que no podrás dejar de ver

Llega el verano y muchos buscamos películas y series interesantes para pasar las tardes de calor. En el catálogo de Netflix se puede encontrar una serie de suspense que se estrenó en 2022 y puede ser una buena opción para estas tardes aburridas: La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. Este thriller con toques de comedia negra cuenta con 8 episodios de menos de 30 minutos cada uno y es perfecta para un maratón. La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana es una parodia de las películas y las series de misterio y está basada en la conocida novela La mujer en la ventana de A.J. Finn. La protagonista es Anna, una mujer traumatizada por el fallecimiento de su hija que ahoga su pena con el vino, cree que ha sido testigo de un asesinato en la casa de enfrente y nadie la cree.

La serie La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana ha sido creada por creada por Rachel Ramras, Hugh Davidson y Larry Dorf y dirigida por Michael Lehmann. Un thriller inteligente que cuenta con una original trama y que destila humor e ironía. Uno de sus puntos fuerte es su reparto en el que destaca su protagonista la actriz Kristen Bell que borda el papel de la confundida Anna y los actores Michael Ealy, Tom Riley, Mary Holland, Cameron Britton y Samsara Yett, entre otros. Esta miniserie es una buena opción para todos aquellos que están buscando originales ficciones de suspense con un toque de humor e ironía.

¿Qué ocurre en la serie La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana?

La protagonista de esta serie una mujer que cree que ha sido testigo a través de la ventana del asesinato de una persona en el edificio de enfrente. Anna ha perdido a su hija de ocho años y suele mezclar alcohol con medicamentos recetados por su terapeuta. Además, sufre alucinaciones frecuentes y un miedo paralizante a la lluvia. La policía, cuando llega a la casa, se da cuenta del estado de confusión de Anna y no se toma en serio su testimonio.

Anna es una mujer solitaria a la que le encanta leer lee libros con títulos como The Woman Across the Lake y The Girl on the Cruise. Inspirada por estas historias, decide investigar al final investigar por su cuenta este crimen al darse cuenta de que nadie, ni la policía ni sus vecinos, cree en su versión al pensar que ha visto alucinaciones debido al consumo de alcohol mezclado con pastillas.

Cuando comienza su investigación, Anna sospecha de todo el mundo. Sobre todo, de su vecino que, aunque parece el chico ideal, puede también ser el posible asesino. ¿Cómo puede ser que nadie haya visto nada? ¿Es su guapo vecino el asesino y está disimulando?

La serie La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana parodia las situaciones de misterio de este tipo de ficciones y libros con giros muy complicados y difíciles de comprender. Una ficción original, entretenida y divertida que merece la pena este verano y que no te puedes perder.

El reparto de esta original serie

La protagonista de la serie La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana es la actriz Kristen Bell que borda el papel de la extraña y confundida Anna. Una actriz a la que conocemos por su trabajo en la película Malas madres y las series The Good Place, Nadie quiere esto y Veronica Mars.

Además, tienen un papel de peso en esta serie los actores Michael Ealy que interpreta el papel de Douglas Whitaker, el exmarido de Anna, psiquiatra forense y perfilador del FBI especializado en asesinos en serie, y Tom Riley que da vida a Neil Coleman, vecino viudo de Anna y padre de Emma.

También en el reparto están los actores Mary Holland que interpreta el papel de Sloane, la amiga de Anna y propietaria de una galería de arte local y Cameron Britton el de Buell, un manitas que ha estado tratando de arreglar el buzón de Anna desde hace años. Además, esta serie cuenta con los actores Samsara Yett, Brenda Koo, Shelley Hennig, Christina Anthony y Benjamin Levy Aguilar, entre otros.

En suma, la serie La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana es una ficción bastante original que intenta parodiar los thrillers que recurren a giros increíbles y finales sin sentido. Esta serie puede ser una buena opción para pasar un rato entretenido cualquier tarde o fin de semana de este verano.